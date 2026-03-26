[헤럴드경제(대구)=김병진 기자]정청래 더불어민주당 대표와 김부겸 전 국무총리가 26일 회동하면서 김 전 총리의 대구시장 출마가 공식화된 가운데 민주당 대구시당은 “김부겸 전 총리의 출마와 함께 중앙당의 전폭적인 지원을 환영한다”고 밝혔다.

더불어민주당 대구시당은 이날 성명을 내고 “김부겸 전 총리의 대구를 향한 깊은 애정과 헌신에 경의를 표한다”며 “당 차원의 전폭적인 지원 약속을 대구 시민 여러분께 다시 한번 전해드린다”고 했다.

또 “김부겸 전 총리의 결단과 함께 대구의 새 역사는 지금 시작된다”고 평했다.

이날 서울에서 만난 정청래 대표는 김 전 총리에게 “대구에는 무엇이든 다 해드리고 싶다”며 “대구에 필요한 것이라면 무엇이든 돕는 ‘다해드림 센터장’이 되고 싶은 심정”이라고 전했다.

아울러 김 전 총리를 ‘공공재’라 칭하며 “국가를 위해, 대구를 위해, 국민 통합을 위해 쓰임이 있다면 다시 용기를 내야 한다. 국가와 대구를 위해 결단해 달라”고 간곡히 출마를 요청했다.

이에 대해 김 전 총리는 “대구가 수십 년간 사실상 국민의힘의 장기 집권 아래 전국 광역자치단체 중 가장 낙후되고 정체된 도시가 됐다는 현실을 직시, 대구의 대전환을 실현하는 것이 꿈이다. 대구 시민들에게 새로운 희망을 전하는 역사적 전환점이 될 것”이라고 답했다.

그러면서 “대구 로봇 수도 조성, AX(수성 알파시티) 혁신 도시 구축, 대구 경북 신공항 추진 등에 대한 심도 깊은 논의가 이뤄졌다”며 “정 대표가 민주당의 전폭적인 지원을 약속했다”고 설명했다.

김 전 총리는 정 대표와 서울 한 식당에서 회동한 이후 기자들과 만나 “정 대표가 아주 도망을 못 가게 꽁꽁 싸매는 바람에 제가 곤혹스러워졌다”며 “오는 30일께 분명한 입장을 밝히겠다”고 말했다.