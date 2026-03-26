주총서 대표이사 확정…임기 3년 롯데홈쇼핑·롯데쇼핑·홈앤쇼핑 두루 거친 업계 전문가 영업·방송·지원 전 분야 경험 갖춘 홈쇼핑 전문가 평가

[헤럴드경제=홍석희 기자] 공영홈쇼핑이 신임 대표이사로 이일용 전 홈앤쇼핑 대표이사를 선임했다.

공영홈쇼핑은 26일 주주총회를 열고 이일용 신임 대표이사를 확정했다고 밝혔다. 대표이사 임기는 3년이다.

공영홈쇼핑은 지난해 12월 임원추천위원회를 통해 모집공고를 내고 신임 대표이사 선임 절차에 착수했다. 이후 서류심사와 면접심사를 거쳐 이날 주주총회에서 최종 선임을 마쳤다.

이 신임 대표는 한양대학교 행정학과를 졸업하고 한국방송통신대학원에서 경영학을 전공했다. 현재는 호서대학교 벤처대학원에서 벤처투자금융학과 박사과정을 밟고 있다.

그는 롯데홈쇼핑 지원본부장과 방송본부장, 롯데쇼핑 이커머스사업부 영업본부장, 홈앤쇼핑 영업부문 부문장과 대표이사 등을 역임했다. 홈쇼핑 업계에서 영업과 방송, 지원 분야를 두루 거친 전문가로 평가받는다.

공영홈쇼핑은 이번 대표 선임을 계기로 공공성과 상품 경쟁력을 함께 강화하는 한편, 변화하는 유통 환경에 대응한 경영 혁신에도 속도를 낼 것으로 보인다.