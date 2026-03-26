현재 철거 공정 90% 수준, 연내 착공

[헤럴드경제=손인규 기자] 서울 성북구 신월곡1구역 내 서울 최대 성매매 집결지였던 미아리텍사스가 2026년 3월 26일부로 70년 만에 완전히 폐쇄됐다.

해당 구역 내 성매매 업소가 3월 초 이주 완료한 상황으로 현재 철거 공정은 90% 수준이다. 신월곡1구역 도시정비형 재개발사업은 연내 착공을 목표로 추진되고 있다.

해당 지역은 1960년대 후반 형성된 이후 장기간 존치된 성매매 집결지로 도심 내 도시단절 및 환경 저해 요인으로 지적돼 왔다. 성북구와 신월곡1구역 도시정비형 재개발사업은 협업을 통해 이주 및 철거를 단계적으로 추진하고 있다.

신월곡1구역 사업계획에 따르면 길음역 10번 출구 인근에 3250㎡ 규모의 문화공원과 8940㎡(약 180면) 규모의 공용주차장이 조성되어 주민들에게 쾌적한 녹지공간과 주차 편의를 제공할 예정이다. 또한 지하 1층~지상 10층, 연면적 2만8700㎡ 규모의 상업시설과 4170㎡ 규모의 공개공지가 계획되어 있어 상업·문화 인프라를 확충하고 주거환경 개선을 완성해 갈 계획이다.

이승로 성북구청장은 “미아리텍사스 완전 폐쇄 이후 26년 하반기 착공 목표로 신월곡1구역 정비사업을 추진 중이며 향후 사업계획에 따른 기반시설과 상업 인프라가 확보될 계획”이라고 밝혔다.