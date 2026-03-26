송환된 박왕열, 10시간 조사 30억원 규모 마약 국내 유통 대부분 혐의 인정하고 있어

[헤럴드경제=이영기 기자] 필리핀에서 ‘마약왕’으로 군림한 박왕열(48)의 공범만 ‘236명’으로 밝혀졌다. 해외에서 마약을 들여와 국내에서 유통하고, 이를 최종적으로 투약한 숫자다. 박씨의 마약 유통 과정을 수사 중인 경찰은 공범이 더 있을 것으로 보고 있다.

경기북부경찰청 관계자는 26일 “현재 확인된 공범만 236명이고, 그중 42명을 구속했다”며 “공범이 계속 확대될 것으로 보인다”고 밝혔다. 경찰은 이날 마약류관리법 위반 혐의로 박씨에 대한 구속영장을 신청했다.

경찰은 박씨가 2024년 6월 공범을 통해 필리핀에서 필로폰 1.5㎏을 커피 봉투에 은닉해 인천국제공항으로 밀수한 것으로 보고 있다. 또 박씨는 같은 해 7월에는 남아프리카공화국에서 필로폰 3.1㎏이 담긴 캐리어를 김해국제공항으로 들여온 혐의도 받고 있다.

현재까지 경찰은 박씨가 국내에 약 30억원 규모의 마약류를 유통한 것으로 파악하고 있다. 박씨가 국내로 유입한 마약은 ▷필로폰 4.9㎏ ▷엑스터시(MDMA) 4500여정 ▷케타민 2㎏ ▷LSD 19정 ▷대마 3.99g 등이다.

박씨는 2019년 11월부터 2020년까지 공범에게 지시해 서울·부산·대구 일대 소화전과 우편함 등에 마약류를 숨겨 판매한 혐의도 받는다. ‘던지기’ 수법이다.

지난 25일 임시 인도 형식으로 국내에 송환된 박씨에 대해 경찰은 10시간가량 조사를 벌였다. 그는 혐의 대부분을 시인하고 있으나, 본인에게 불리한 부분에 대해서는 기억나지 않는다거나 부인하는 것으로 전해졌다.

또 경찰은 필리핀 교도소에서 박왕열이 사용한 것으로 추정되는 휴대전화 2대를 확보해 포렌식 분석에 착수했다. 송환 과정에서 모발과 소변을 채취해 국립과학수사연구원에 감정을 의뢰했다.

범죄수익에 대한 추적도 진행되고 있다. 경찰은 박왕열이 초기에는 무통장 입금 방식으로 받은 것으로 보고 있다. 이후에는 추적을 피하기 위해 가상자산 형태로 대금을 받은 것으로 파악돼 계좌와 거래 내역에 대한 분석을 벌이고 있다.

경찰은 27일에는 신상정보공개심의위원회를 열어 신상 공개 여부도 심의할 예정이다.