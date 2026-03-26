의료·요양·돌봄 방문 지원 ‘서울형 돌봄주치의’ 복지대상자 발굴 ‘AI기반 복지착착 시스템’ 구축

[헤럴드경제=주소현 기자] 정원오 더불어민주당 서울시장 경선후보는 폐교 등 유휴 공공시설을 활용해 노인들이 학습과 생활체육을 할 수 있는 복지시설 ‘시니어 라이프캠퍼스’를 만들겠다는 공약을 26일 발표했다.

정 후보는 26일 서울 관악복지센터를 찾아 간담회를 하고 이같은 노인복지 공약을 발표했다. 폐교 등을 수리해 노인 맞춤형 학습과 생활체육과 사회활동을 할 수 있는 공간으로 만들겠다는 것이다. 기존의 경로당이나 노인복지관 등이 제 역할을 하지 못하면서 은퇴한 중장년의 사회적 고립과 건강 관리에 공백이 생겼다는 취지다.

의료진과 사회복지사, 영양사, 물리치료사 등이 노인가구를 방문하는 ‘서울형 돌봄주치의 제도’ 공약도 내놨다. 의료·요양·돌봄 통합 지원하는 성동구청의 ‘효사랑 건강주치의’ 사업을 서울 전역에 확대하는 내용이다. 가사·이동·식사 등 일상생활 지원, 스마트헬스케어센터 확대 운영, 낙상사고 예방 ‘집수리 착착’ 사업 등도 추진한다.

인공지능을 활용한 복지 대상자 발굴 ‘AI기반 복지착착 시스템’도 구축하겠다고 밝혔다. 시민이 놓치는 복지 혜택을 최소화하고 정보 취약 계층에게도 동일한 수준의 접근성을 보장하는 공약이다. 이재명 대통령의 ‘신청주의에 따른 사각지대 최소화’ 방침을 서울시 단위에서 더 적극적으로 실천하겠다는 게 정 후보 측의 설명이다.

정 후보는 “서울의 복지는 더 따뜻하고 더 촘촘해야 하며 더 똑똑해야 한다”며 “시민이 신청해야만 겨우 닿는 복지가 아니라, 시민의 삶 속으로 먼저 찾아가고 노후까지 든든한 서울을 반드시 만들겠다”고 말했다.