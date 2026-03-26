“주주가치 제고 최선” 이사회 ESG·보상위원회 신설

[헤럴드경제=정경수 기자] 포스코퓨처엠이 올해 고객 및 제품 다변화와 안전경영 강화를 통해 실적 개선에 나선다.

엄기천 포스코퓨처엠 대표이사는 26일 경북 포항시 본사에서 열린 정기주주총회에서 “올해는 고객 및 제품 다변화, 안전경영 내실화를 적극 추진해 실적 개선과 주주가치 제고에 최선을 다하겠다”고 밝혔다.

엄 대표는 이어 “대외환경의 불확실성 속에서도 임직원의 노력과 축적된 경쟁력을 바탕으로 운영 효율화를 추진하고 지속가능한 성장 기반을 공고히 했다”고 말했다.

포스코퓨처엠은 이날 제55기 정기주주총회와 이사회를 열고 엄 대표를 대표이사로 재선임했다. 김성진 기획지원본부장은 사내이사로 신규 선임됐다.

사외이사에는 이차전지소재 전문가인 이상영 연세대 화공생명공학과 교수가 새롭게 합류했다. 윤태화·이복실 사외이사는 재선임됐으며, 기타비상무이사로는 정석모 포스코홀딩스 사업시너지본부장이 신규 선임됐다.

이와 함께 이사회 산하에 ESG위원회와 평가보상위원회를 신설하는 정관 변경안도 의결했다. 두 위원회는 전원 사외이사로 구성돼 의사결정의 독립성과 투명성을 높이는 역할을 맡는다. ESG위원회는 ESG 전략과 지배구조 관련 주요 안건을 검토하고, 평가보상위원회는 경영진 성과 평가 및 보상 체계를 심의한다.

포스코퓨처엠은 이번 주총에서 재무제표 승인, 감사위원 선임, 이사 보수한도 승인 등 총 6건의 안건을 원안대로 통과시켰다.