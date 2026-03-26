초격차 기술·밸류체인·효율화 3대 전략 인니 투자 확대 광물→양극재 수직계열화 배터리 생애주기 신사업 추진

[헤럴드경제=정경수 기자] 에코프로가 전고체·소듐이온 등 차세대 배터리 소재 기술을 강화하고 글로벌 밸류체인 최적화를 통해 원가 경쟁력을 끌어올린다. 동시에 배터리 리사이클 기반 신사업까지 확대하며 중장기 성장 기반을 구축하겠다는 전략이다.

송호준 에코프로 대표는 26일 충북 오창 본사에서 열린 정기 주주총회에서 “하이니켈 분야의 초격차 지위를 공고히 유지하는 것은 물론 전고체 및 소듐이온 배터리 등 차세대 소재에 대한 기술력을 강화하고 상용화를 앞당기겠다”고 밝혔다.

이어 “지난해 인도네시아 모로왈리 산업단지(IMIP) 니켈 제련소 투자에 이어 올해에는 2단계 투자인 IGIP(인터내셔널 그린 산업단지) 프로젝트를 주도하며 광물 제련에서 최종 제품까지 이어지는 가치사슬을 더욱 정교하게 완성하겠다”며 “헝가리 공장의 생산 효율을 극대화해 유럽 시장에서 확고한 1위 기업으로 자리매김하겠다”고 강조했다.

에코프로는 올해 ▷초격차 기술력 확보 ▷글로벌 밸류체인 최적화 ▷경영 효율화 등 3대 경영 목표를 중심으로 사업을 추진한다.

특히 인도네시아 니켈 제련 투자 확대를 통해 광물부터 양극재까지 이어지는 수직계열화를 강화하고, 이를 기반으로 헝가리·포항 생산거점의 가격 경쟁력을 높인다는 구상이다.

신사업도 본격화한다. 송 대표는 “리사이클 기술 고도화를 통해 배터리 전 생애 주기를 통합 관리하는 사업을 추진하겠다”고 밝혔다. 삼원계 배터리의 경우 니켈·코발트·망간 등 핵심 광물을 90% 이상 회수할 수 있어 ‘도시 광산’으로서 가치가 부각되고 있다.

아울러 신재생 에너지 사업 진출을 위해 관련 내용을 사업 목적에 추가하는 정관 변경 안건도 이날 주총에서 의결됐다.

이차전지 업황 둔화에 대응한 체질 개선도 병행한다. 송 대표는 “가족사 간 중복 업무 통폐합 등 경영 효율화를 적극 추진해 지속 가능한 경영 체제를 구축하겠다”고 말했다.

한편 에코프로는 이날 주주총회에서 재무제표 승인, 정관 변경, 이사 선임 등 주요 안건을 원안대로 가결했다.