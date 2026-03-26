“신성장동력 확보, AI 전환으로 성장 도모”

[헤럴드경제=강승연 기자] 강호성 삼양사 대표는 26일 설탕 등 가격 담합과 관련해 “공정거래 이슈로 주주 여러분께 심려를 끼쳐드리게 돼 깊은 사과의 말씀을 드린다”고 말했다.

강 대표는 이날 제15기 주주총회에서 “공정거래 자율준수 프로그램 도입, 전 사업 부문 영업 관행 점검, 거래 프로세스 전수조사 등을 통한 준법경영 노력으로 공정한 시장 질서 확립에 기여할 것”이라며 이같이 밝혔다.

삼양사는 설탕 담합으로 지난달 공정거래위원회로부터 1303억원의 과징금을 부과받았다. 밀가루와 전분당 담합으로 공정위 조사도 받고 있다.

강 대표는 “지난해 스페셜티 소재인 알룰로스의 글로벌 확장을 위해 미국법인을 설립하고 호주·중국 등 현지 인허가를 선도적으로 확보했으며, 스마트 글래스 등 IT 및 스마트 기기용 엔지니어링 플라스틱을 개발해 공급했다”고 말했다.

이어 “신성장 동력을 확보해 글로벌·스페셜티 사업 포트폴리오를 강화하고 탄탄한 현금 흐름 관리와 AI(인공지능) 전환을 통해 기업의 안정적인 성장을 도모하겠다”고 밝혔다.

삼양사는 지난해 매출액 1조8971억원, 영업이익 657억원이 발생했다고 보고했다. 보통주 1주당 1750원, 우선주 1주당 1800원을 현금 배당하기로 했다.

이날 주총에서 삼양사 이운익 화학1그룹장이 사내이사로 선임됐다. 삼양사는 이운익 대표 단독 대표 체제로 운영된다.