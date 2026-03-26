안중근 의사 순국 116주기·천안함 피격 사건 16주기 맞이해

[헤럴드경제=서영상 기자] 청와대가 26일 안중근 의사 순국 116주기와 천안함 피격 사건 16주기를 맞이해 구내식당에서 특별 오찬을 마련했다고 밝혔다.

오찬은 청와대 전 직원과 출입 언론인을 대상으로 제공됐다. 한끼 식사를 넘어 ‘기억과 감사의 시간’을 공유하는 자리로 기획됐다는 것이 청와대의 설명이다.

이날 제공된 ‘하얼빈 꿔바로우’는 독립운동가들이 즐겨 먹던 음식으로 알려진 음식으로 안중근 의사의 결연한 의지와 마지막 순간을 되새기는 음식으로 준비됐다.

고사리·무채·시금치로 구성된 제례 나물은 순국선열에 대한 추모와 예를 담았으며, 계란후라이는 장병들이 부대 주변 일상 속에서 즐겨 먹던 소박한 식사로, 천안함 피격 사건 희생 장병들을 기억한다는 의미를 더했다.

쇠고기 탕국은 맑고 고결한 정신을 상징하며, 후식으로 제공된 태극 문양의 쑥개떡은 나라 사랑의 의미를 표현했다. 모든 음식은 ‘기억·헌신·감사’라는 세 가지 가치를 중심으로 구성됐다.

윤기천 청와대 총무비서관은 “이번 특식은 국가를 위해 희생하신 분들의 정신을 일상 속에서 되새기기 위한 노력”이라고 전했다.