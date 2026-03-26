채권시장 안정화 방안 발표…WGBI 편입 대비

[헤럴드경제=양영경 기자] 정부가 최근 중동 상황 등으로 변동성이 확대된 국채시장을 안정화하기 위해 총 5조원 규모의 긴급 바이백을 실시한다. 바이백은 정부가 시장에 발행된 국채를 조기 매입해 수급을 조절하는 조치다.

재정경제부는 26일 발표한 ‘채권시장 안정화 방안’을 통해 이 같은 계획을 밝혔다.

매입은 이달 27일과 내달 1일 각각 2조5000억원씩 두 차례에 걸쳐 진행되며, 구체적인 매입 종목은 별도로 공고된다.

정부는 또 추가경정예산안(추경)을 계기로 초과 세수를 활용한 국채 순상환도 추진한다. 추경을 통한 국채 순상환은 2021년 이후 5년 만이다.

국채 순상환은 새로 발행하는 국채보다 더 많은 기존 국채를 갚는 조치로, 국가 채무 부담을 낮추고 시장에 풀린 국채 물량을 줄이는 효과가 있다.

이와 함께 정부는 4월 1일 예정된 세계국채지수(WGBI) 편입 일정에 맞춰 ‘WGBI 자금 유입 상시 점검반’을 가동하고, 외국인 자금 유입 상황을 상시 모니터링할 계획이다.

점검반은 재경부·금융위원회·한국은행·금융감독원·예탁결제원 등으로 구성되며 4월부터 11월까지 이어지는 지수 추종 자금 유입 기간 동안 수시로 회의를 열어 대응 방안을 마련한다.

정부는 중동 정세 등 대외 요인에 따른 금융시장 변동성과 WGBI 편입에 따른 시장 영향을 고려해 한국은행 등 관계기관과 공조를 강화하고, 채권시장을 안정적으로 관리해 나갈 방침이다.