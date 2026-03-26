[헤럴드경제=양대근 기자] 박수민 국민의힘 의원(서울 강남을)이 26일 오전 국회 기자회견장에서 6·3 지방선거 서울시장 선거 출마를 공식 선언했다.

박 의원은 출마 선언에서 “국가데이터처에 따르면 2024년 기준 서울시 가구 수는 415만을 넘어섰지만 주택 수는 391만에 머물러 있다”며 “이 구조적 공급 부족이 집값 불안·경기도 이주·장거리 출퇴근·육아 부담·저출산으로 이어지는 악순환의 시작점”이라고 진단했다. 이어 “국민소득 3만 5천 달러의 선진국 수도 서울이 전국 최저 출산율 도시가 된 현실을 더 이상 방치할 수 없다”고 말했다.

박 의원은 “규정 때문에 안 된다, 예산이 없어서 못 한다는 말은 서울에서 사라져야 한다”며 “서로 연결된 문제를 쪼개서 접근하는 방식도 끝내겠다”고 강조했다.

그는 “서울은 시민들의 질문으로 가득 찬 도시”라며 “집은 언제 살 수 있는지, 출근길은 언제 짧아지는지, 아이를 낳아도 되는지 등 그 질문들을 쫓아 문제를 풀고 또 풀어내는 것이 이번 선거에서 내가 할 일”이라고 말했다.

박 의원은 서울대 경영학과를 졸업하고 행정고시 36회로 공직에 입문, 기획예산처·재정경제부 공무원, 대통령실 행정관, 유럽개발은행(EBRD) 이사, 벤처 사업가를 거쳐 22대 국회의원으로 활동 중이다. 국회에서는 원내대변인, 원내대표 비서실장을 역임했다. 오세훈 현 서울시장, 윤희숙 전 의원과 함께 국민의힘 서울시장 3자 경선에 진출한 바 있다.