박충권 국민의힘 33억 8387만원 신고 지난해 혼인으로 부동산 등 대거 추가

[헤럴드경제=한지숙 기자] 26일 공개된 국회 고위공직자 재산공개에서 1년 새 재산 신고액이 무려 60배 가까이 증가한 의원이 있어 눈길을 끈다.

국회 공직자윤리위원회가 공개한 의원들의 재산 신고액을 보면 북한이탈주민 출신 박충권 국민의힘 의원은 재산 신고액 증가율 1위에 올랐다.

박 의원은 올해 33억8387만8000원을 신고했다. 지난해 신고액(5550만3000원)에 견줘 약 60배로 늘어난 수준이다.

재산 신고액이 급증한 이유는 혼인에 따른 자산 편입이다. 박 의원은 재산 변동 사유로 ‘혼인으로 추가’를 명시했다. 지난해까지는 무주택 상태로 예금과 후원금, 일부 가상자산 등이 전부였으나, 지난해 11월 결혼 이후 배우자 명의 자산이 포함되면서 규모와 내역이 크게 달라졌다.

신고 내역에는 배우자 명의의 서울 서초구와 성북구 장위동 소재 아파트를 비롯해 오피스텔 2채, 근린생활시설 3곳, 의료시설 2곳 등 약 46억원 규모의 부동산이 포함됐다. 여기에 예금 약 2억원, 주식 약 1억5000만원, 비트코인 등 가상자산 약 1억2000만원과 벤츠 차량 2대도 새롭게 추가됐다.

박 의원은 1986년 북한 함흥에서 태어나 북한 인재양성소인 평양 제1고등학교를 3등으로 졸업한 엘리트다. 북한에서 국방종합대학 화학공학을 전공한 그는 2009년 탈북해 한국에 정착한 뒤 서울대에서 재료공학 석·박사 통합과정을 마치고 공학박사 학위를 취득했다. 이후 현대제철에서 연구원으로 근무하다 2023년 12월 국민의힘 인재로 영입됐으며, 2024년 총선에서 비례대표로 당선됐다.

한편 박 의원은 지난해 11월 대검찰청 차장을 지낸 변호사의 사위가 되면서 주목을 받기도 했다.