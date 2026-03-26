2030 중장기 전략 구체화 선대 확대·터미널 투자 병행 탈탄소·디지털 전환 속도

[헤럴드경제=정경수 기자] 최원혁 HMM 대표이사 사장은 “글로벌 톱티어 선사로 도약하기 위해 친환경, 통합물류, 디지털 전환에 대한 투자를 크게 확대하겠다”고 밝혔다.

최 대표는 26일 서울 영등포구 본사에서 열린 제50기 정기 주주총회에서 “2030년까지 컨테이너 155만TEU, 벌크 1275만DWT를 확보하는 중장기 전략을 구체화했다”며 이같이 말했다.

그는 올해 사업 방향에 대해 “컨테이너 부문은 주요 거점을 중심으로 한 Hub & Spoke 기반의 서비스 네트워크를 확장하고, 벌크 부문은 장기계약을 기반으로 안정적인 성장을 추진하겠다”고 설명했다. 이어 “주요 거점 터미널과 선대 확보를 위한 투자도 지속해 나갈 것”이라며 “넷제로 2045를 목표로 탈탄소 체계 구축에도 속도를 내겠다”고 강조했다.

시장 환경에 대해서는 신중한 전망을 내놨다. 최 대표는 “공급 과잉에 따른 수급 불균형으로 올해 시황이 매우 어려울 것으로 예상된다”면서도 “지난 반세기 동안 축적한 경험을 바탕으로 위기를 극복해 나갈 것”이라고 말했다.

아울러 “다양한 전략을 통해 주주가치를 높이고, 신뢰받는 지속가능 기업으로 자리매김하겠다”고 덧붙였다.

지난해 실적에 대해서는 “글로벌 경기침체와 무역갈등 속에서도 효율적인 선대 운영과 항로 최적화, 고수익 화물 유치로 의미 있는 성과를 거뒀다”고 평가했다.

HMM은 지난해 매출 10조8914억원, 영업이익 1조4612억원을 기록하며 6년 연속 흑자를 달성했다.