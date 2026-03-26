대단지 고정 수요와 배후 수요까지 확보한 광명 핵심 입지

도보권 7호선 철산역 및 초·중·고 학원가 연계 상권까지, 안정적인 투자처로 부각

투자자들의 관심이 단지 내 상가로 향하고 있다. 최근 잇달은 기준금리 인하로 예·적금 상품의 매력이 낮아진 가운데, 단지 내 상가는 입주민 중심의 탄탄한 배후 수요를 바탕으로 시장이 불안정한 상황에도 상대적으로 안정적인 수익을 기대할 수 있어서다.

단지 내 상가는 입주민 수요가 고정 수요로 작용한다는 점에서 안정적인 투자처로 평가받고 있다. 최근 신축 아파트를 중심으로 커뮤니티와 각종 부대시설이 확충되면서 입주민들이 단지 안에서 소비와 여가를 해결하는 생활 방식이 보편화하고 있기 때문이다. 이러한 트렌드의 변화는 단지 내 상가의 운영 안정성을 높이고 상권을 빠르게 활성화하는 흐름으로 이어지고 있다.

단지 내 상가 분양 완료 소식도 속속 이어지고 있다. 지난해 3월 부산시 강서구 일원에서 분양한 ‘강서자이 에코델타’의 단지 내 상가는 단기간에 100% 계약을 끝마치며 완판 소식을 알렸다. 이어 11월 강원도 원주시 무실동 일원에서 분양한 ‘원주역 우미린 더 스텔라’ 단지 내 상가 역시 전 호실 완판에 성공했다.

이러한 분위기 속 4월 분양을 앞둔 ‘철산자이 더 헤리티지’ 단지 내 상가에도 투자자들의 관심이 쏠린다. 경기도 광명시 철산동 일원에 위치한 ‘철산자이 더 헤리티지(3,804세대)’의 단지 내 상가일반분양은 46호실 규모로 공급된다.

2025년 준공 및 입주를 마친 ‘철산자이 더 헤리티지’는 분양 당시부터 수요자들의 주목을 받으며 조기에 분양을 완료한 만큼, 단지 내 상가 공급에도 투자자들과 자영업자들의 높은 관심이 있을 것으로 기대된다. 특히 3,000세대 이상의 대단지 고정 수요는 해당 상가의 가장 큰 강점으로, 단지 내 상가는 입주민들이 필수적으로 이용하는 상권인 만큼 경기 불황에도 비교적 안정적인 운영이 가능하다는 점에서 투자 매력이 높다는 평가다.

풍부한 외부 배후 수요도 눈여겨볼 만하다. 단지 내부 수요에 그치지 않고 인근 광명뉴타운과 재건축 사업을 통해 형성된 약 1만1,000세대 규모 신흥 주거타운의 유동인구까지 흡수할 수 있는 상권으로서의 성장 잠재력 또한 높다는 분석이다.

‘철산자이 더 헤리티지’ 단지 내 상가는 스트리트형 배치 위주로 설계돼 가시성과 집객력을 높였다. 대로변을 중심으로 상권이 길게 형성돼 7호선 철산역 및 학원가의 유동 인구 수요 흡수가 가능하며, 쾌적한 수변경관을 자랑하는 안양천변공원의 제방 벚꽃길 산책로가 인접해 있다.

단지는 초·중·고교가 인접한 학세권 단지로 유동 인구가 풍부하다. 초등학생부터 고등학생, 구매력이 높은 3040 학부모 세대, 교사 등 폭넓은 연령대의 다양한 수요층을 확보할 것으로 전망된다. MD 역시 F&B, 학원, 카페, 병원 등 다채롭게 구성 가능하다는 장점이 있다.

브랜드 프리미엄도 돋보인다. 대형 건설사의 브랜드 아파트는 수요자들의 선호가 높은 만큼 단지 내 상가 역시 후광 효과를 받는다는 평가다. 브랜드 상가는 높은 인지도와 설계 노하우를 기반으로 일반 상가에 비해 입점과 상권 활성화에 유리하며, 입지 검증에 대한 신뢰도도 높아 상권 경쟁력이 높다고 여겨진다. 단지는 대형 건설사 GS건설의 브랜드 아파트로 단지 내 상가 역시 브랜드 프리미엄을 누릴 것으로 기대된다.

한 현장 관계자는 “‘철산자이 더 헤리티지’ 단지 내 상가는 대단지 고정 수요를 확보한 데다 인근으로 잠재 수요도 풍부해 수익 창출과 운영 안정성이 높을 것으로 평가된다”며 “이 같은 규모의 대단지 아파트는 찾아보기 쉽지 않은 만큼 수익형 부동산을 염두에 둔 투자자들에게 매력적인 선택지가 될 것”이라고 말했다.

한편 ‘철산자이 더 헤리티지’ 단지 내 상가는 4월 분양 예정이며, 분양 홍보관은 경기도 광명시 시청로 일원에 위치해 있다.