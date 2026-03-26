업력 45년 이상 중견기업 대상…4월 24일까지 모집 유효기간 만료 예정 기업도 자격 연장 심사 진행 지역기업 우대 심사…9월 최종 선정 결과 발표

[헤럴드경제=홍석희 기자] 한국중견기업연합회는 중소벤처기업부가 주관하는 2026년 ‘명문장수기업’ 중견기업 부문 신청 접수를 시작했다고 26일 밝혔다. 접수 마감은 4월 24일이다.

모집 대상은 업력 45년 이상의 중견기업이다. 건설, 부동산, 금융, 보험 및 연금, 금융 및 보험 관련 서비스 등 일부 업종은 제외된다. 국민 직접 추천은 4월 10일까지 중기부 홈페이지에서 받을 예정이다.

이번 모집에서는 2017년 선정된 1회 ‘명문장수기업’의 유효기간 10년 만료가 다가오면서, 희망 기업을 대상으로 서류 평가와 평판 점검 등을 거쳐 자격 연장 여부도 함께 결정할 방침이다.

중기부는 정부의 ‘5극3특 국가균형성장 추진 전략’에 맞춰 2030년까지 초광역별 지역 중견·중소 ‘명문장수기업’ 비중을 현재 52.4%에서 60%까지 확대할 계획이다. 이에 따라 올해부터는 지역 기업을 우대 심사할 예정이다.

올해 ‘명문장수기업’은 중기부 요건 확인, 서류·평판 검토, 현장 점검, 전문가 심의위원회 최종 심의 등을 거쳐 9월 발표된다.

선정 기업에는 ‘명문장수기업’ 확인서와 현판이 수여된다. 연구개발, 수출, 인력, 판로, 정책자금 등 정부 지원 사업 신청 때 가산점도 부여된다. ‘명문장수기업’ 마크는 제품 홍보 등에 활용할 수 있다.

‘명문장수기업 확인제도’는 기업 성장의 롤모델로서 경제·사회적 책임을 충실히 수행해 온 모범 기업을 발굴·육성하기 위해 2016년 도입됐다. 지난해까지 ‘명문장수기업’으로 선정된 63개 기업 가운데 중견기업은 샘표식품 등 16개사다.

김민 중견련 회원본부장은 “기업의 성장이 국민 삶의 개선과 국가 발전의 토대라는 사회적 공감대를 확산하고, ‘명문장수기업’ 확인을 통해 더 많은 중견기업의 경제·사회적 기여를 재조명할 수 있도록 하겠다”며 “‘명문장수기업 확인제도’의 의미와 효용을 높이는 데 최선을 다할 것”이라고 말했다.