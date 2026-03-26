미·이란 전쟁에 원자재값 급등…중소기업 자금 안전망 역할 부각 대출 규모 전년 동기 대비 10% 증가, 가입업체도 1만7800곳으로 늘어 “최저 3.6% 금리 가능”…운영자금·어음수표·부도매출채권 대출 지원

[헤럴드경제=홍석희 기자] 중소기업중앙회는 미국·이란 전쟁에 따른 원자재 가격 급등과 내수 부진 등으로 중소기업 자금 사정이 악화되는 가운데 중소기업공제기금이 중소기업 자금 안전망 역할을 강화하고 있다고 26일 밝혔다.

중기중앙회에 따르면 대외 리스크 확대 등으로 시중은행 대출 문턱이 높아진 상황에서 공제기금은 전년 동기보다 10% 늘어난 2520억원의 대출을 지원했다. 1~2월 가입자 수도 증가해 재적 가입자는 1만7800여개로 확대됐다.

실제 현장에서는 공제기금이 위기 대응 수단으로 활용되고 있다. 경기도 이천에서 화물차 운송업을 운영하는 한 대표는 미국·이란 전쟁으로 유가가 급등하고 거래처 매출 대금 결제까지 지연되면서 자금난을 겪었지만, 3년 전 가입한 공제기금에서 신용대출을 받아 위기를 넘기는 데 도움을 받았다고 전했다.

중소기업공제기금은 1984년 도입된 국내 유일의 중소기업 전용 대출공제제도다. 중소기업이 매달 10만원부터 300만원까지 3.0% 만기이율 조건으로 부금을 납입해 목돈을 마련하고, 필요할 때 운영자금대출, 어음수표대출, 부도매출채권대출 등을 신용으로 이용할 수 있는 구조다.

가입자는 신용등급에 따라 평균 5.6% 수준 금리로 신용대출인 운영자금대출을 이용할 수 있다. 여기에 지방자치단체의 이차보전 지원을 최대 2%까지 받으면 최저 3.6% 수준까지 금리 부담을 낮출 수 있어 이용업체 만족도가 높은 편이라고 중기중앙회는 설명했다.

공제기금은 중소기업과 소상공인이 공제에 가입해 자금난 등 위기에 대비할 수 있도록 5월까지 음료 쿠폰과 온누리상품권을 지급하는 가입 이벤트도 운영하고 있다.

이창호 중기중앙회 공제사업단장은 “중소기업공제기금은 중소기업끼리 어려움을 함께 나누는 상부상조 정신으로 운영된다”며 “대외 불확실성이 커지는 상황에서 공제기금이 중소기업의 든든한 경영 안전망 역할을 더욱 강화해 나갈 것”이라고 말했다.

중소기업공제기금 가입과 대출 관련 자세한 내용은 중기중앙회 고객센터와 홈페이지, 모바일 앱을 통해 확인할 수 있다.