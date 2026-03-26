[헤럴드경제(안동)=김병진 기자]경북도는 ‘2026 경북 방문의 해’를 맞아 경북지역에서 영덕대게축제를 시작으로 봄철 축제가 잇달아 열린다.

26일 경북도에 따르면 우수축제로 지정된 영덕대게축제가 이날부터 29일까지 영덕군 강구면 해파랑 공원 일원에서 열린다.

축제는 영덕대게 낚시와 통발잡이 체험, 대게 특별가 판매, 아카이브형 테마공연 등 다양한 행사로 채워진다.

또 문화체육관광부 지정 문화관광축제인 ‘고령대가야축제’는 27~29일 대가야역사테마관광지와 대가야박물관 일원에서 마련된다.

춘계 대가야 종묘대제, 100대 가야금 콘서트와 대가야 별빛쇼, 역사 토크콘서트 등 대가야의 역사와 문화를 보고 즐길 수 있는 프로그램들이 줄잇는다.

4월에는 안동 벚꽃축제(1~5일), 김천 연화지 벚꽃축제(1~10일), 경주 대릉원돌담길 축제(3~5일), 포항 호미반도 유채꽃 축제(4~5일), 상주 벚꽃에 물든 상상주도 비박 페스티벌(4~5일), 의성 남대천 벚꽃축제(11~12일), 예천 회룡포 봄나들이 축제(25~5월5일)가 열린다.

5월에는 문경 찻사발축제(1~10일), 영주 선비문화축제(2~5), 영양 산나물축제(7~10), 성주 참외&생명문화축제(14~17)가 이어진다.

황명석 경북지사 권한대행(행정부지사)은 “도내 곳곳에서 열리는 봄 축제가 지역 관광 활성화와 민생 회복에 도움이 되도록 준비와 관리에 행정력을 모으겠다”고 말했다.