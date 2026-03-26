오유경 식약처장 96억, 정기석 건보공단 이사장 95억 신고

[헤럴드경제=이태형 기자] 정은경 보건복지부 장관이 1억3000만원가량 늘어난 58억여원의 재산을 신고했다.

정부공직자윤리위원회가 26일 관보를 통해 공개한 ‘2026년도 공직자 정기 재산변동사항’에 따르면 정 장관이 본인과 가족 명의로 보유한 재산은 모두 58억1000만원이었다.

본인과 배우자 공동명의의 서울 용산구 후암동 아파트가 12억6000만원, 배우자 명의의 강원도 평창 토지는 1억7000만원 상당으로 이전과 변동이 없었다.

가족 소유 예금은 총 40억5000만원으로, 근로소득과 금융소득이 늘고 청문회 당시 논란이 일었던 아들들의 라움플랜 주식을 전량 매도해 예금으로 전환하면서 총 2억7000만원가량이 증가했다.

배우자가 보유한 주식은 3000만원 상당이었다.

이스란 복지부 1차관은 주택 가격과 국내주식 자산 가격 상승 등으로 이전보다 6억5000원가량 늘어난 40억7000만원을 신고했다.

본인 명의의 서울 송파구 잠실동 아파트와 배우자 명의의 세종시 아파트가 2억원가량 상승하면서 건물 25억6000만원 상당을 보유한 것으로 나타났고, 예금은 국내주식 상승 등으로 3억원 이상 증가한 9억원을 보유한 것으로 신고됐다.

이형훈 복지부 2차관은 이전과 비슷한 19억8천만원의 재산을 신고했다.

임승관 질병관리청장은 1억4000만원가량 늘어난 35억4000만원의 재산을 신고했다.

건물은 본인과 배우자 공동명의의 경기도 용인 단독주택, 부모가 보유한 경기도 용인의 아파트 등 약 11억원 상당이었다.

예금은 본인과 배우자, 부모, 아들들 명의로 총 14억2000만원가량을 신고해 이전보다 소폭 줄었다.

오유경 식품의약품안전처장의 재산은 약 95억8000만원으로 21억7000만원가량 증가했다.

배우자 명의의 서울 강남구 아파트 전세권 등 건물은 총 14억4000만원 상당으로 변함이 없었지만 오 처장과 배우자, 장녀가 소유한 예금이 27억6000만원에서 48억2000만원으로 20억원 이상 늘었다.

소득 저축과 주식 수익 전환에 따라 본인 예금이 9억8000만원에서 19억원으로 10억원 가까이 늘었고 배우자 예금도 15억9000만원에서 24억3000만원으로 증가했다.

보건복지부 산하·유관기관 가운데는 정기석 건강보험공단 이사장이 이전과 비슷한 95억원, 양한광 국립암센터 원장이 공시지가 상승 등의 영향으로 이전보다 10억원가량 늘어난 85억원의 재산을 신고했다.

강중구 건강보험심사평가원장은 70억1000만원, 정익중 아동권리보장원장은 51억2000만원의 재산을 보유한 것으로 나타났다.