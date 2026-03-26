일반·기술트랙 4000명, 로컬트랙 1000명 등 총 5000명 선발 최종 우승자엔 상금·투자연계 포함 10억원 이상 지원 5월 15일 오후 4시까지 ‘모두의 창업 플랫폼’서 온라인 접수

[헤럴드경제=홍석희 기자] 중소벤처기업부는 국민 누구나 혁신적인 아이디어만 있으면 창업에 도전할 수 있는 ‘모두의 창업 프로젝트’ 통합 모집공고를 3월 26일부터 5월 15일까지 실시한다고 밝혔다.

‘모두의 창업 프로젝트’는 기존 지원사업의 심사·선정 구조에서 벗어나 국가가 인재에 투자하는 방식의 창업정책이자 창업 인재 육성 플랫폼이다. 아이디어만 있으면 누구나 창업에 도전할 수 있고, 대학·액셀러레이터(AC) 등 100여곳의 전담 보육기관과 500여명의 선배 창업자 멘토단을 통해 혁신 창업기업으로 성장할 수 있도록 지원하는 것이 핵심이다.

이번 통합 공고를 통해 창의적인 아이디어와 기술 등을 활용한 창업을 지원하는 일반·기술트랙 4000명, 지역 특색을 활용한 창업을 지원하는 로컬트랙 1000명 등 총 5000명 규모의 창업 도전자가 선발된다.

일반·기술트랙은 기술을 활용한 창업 아이디어를 보유한 예비창업자 또는 이종 창업을 희망하는 업력 3년 이내 창업기업이 참여할 수 있다. 선발된 도전자에게는 단계별로 창업활동자금 200만원과 선배 창업자 멘토링, 인공지능(AI) 설루션, 규제 스크리닝, 후속 사업화 자금 최대 1억원 등이 순차적으로 지원된다.

특히 파이널 오디션에서는 최상위 창업 루키를 선발해 최종 우승자에게 최대 상금 5억원과 후속 투자연계 등을 포함해 총 10억원 이상의 지원이 이뤄질 예정이다.

로컬트랙은 지역 특색과 자원을 활용한 창업 아이디어를 보유한 예비창업자를 대상으로 한다. 선발된 도전자에게는 단계별로 창업활동자금 200만원과 멘토링, 보육공간, 사업화 자금 최대 3000만원 등이 제공된다. 로컬트랙 오디션 최종 우승자에게는 최대 상금 1억원과 후속 투자연계 등이 지원된다.

중기부는 프로젝트 개시와 함께 국민 누구나 쉽고 편리하게 창업에 도전하고 상호 교류할 수 있는 ‘모두의 창업 플랫폼’도 공식 개설한다. 보육기관 정보와 멘토단 소개, 단계별 일정 등 프로젝트 전 과정을 한 곳에서 확인할 수 있도록 하고, 단순 신청 창구를 넘어 창업가·보육기관·멘토단별로 사회관계망서비스(SNS) 형식의 ‘피드’ 기능도 도입해 온라인 창업 인재 플랫폼으로 발전시켜 나간다는 계획이다.

프로젝트 참여를 희망하는 도전자는 3월 26일부터 5월 15일 오후 4시까지 모두의 창업 플랫폼에서 온라인으로 신청할 수 있다. 중기부는 상세한 안내를 위해 4월 2일부터 16개 지역별 오프라인 설명회도 순차적으로 개최할 예정이다.

조경원 중기부 창업정책관은 “창업을 고민하고 있다면 이번 기회를 통해 자신의 가능성에 과감히 도전해 보길 바란다”며 “국민 누구나 실패를 두려워하지 않고 창업에 도전할 수 있는 환경을 조성해 국가창업시대를 만들어 나가겠다”고 말했다.