[헤럴드경제=박병국 기자]서울 송파구(구청장 서강석)가 ‘2025년 통합방위태세 확립 우수기관’ 평가에서 국무총리 표창을 수상했다.

이번 평가는 군과 정부부처, 유관기관이 통합방위태세 확립에 기여한 우수기관 및 부대를 추천해 선정한 46개 기관을 대상으로 실시됐다. 송파구는 서울 자치구 대표로 추천돼 민방위 편성, 교육훈련, 시설·장비 관리 전반에서 고르게 평가를 받았다.

구는 약 4만4천 명 규모의 민방위대를 운영하며 지역·직장 단위 조직을 체계적으로 관리하고 있다. 특히 교육훈련 분야에서는 전국 최초로 전자출결 키오스크를 도입해 운영 방식을 개선했고, 지난해 총 3만9667명이 참여해 93.5%의 참여율을 기록했다. 집합교육 만족도는 99.23%로 나타났다.

이를 바탕으로 올해는 민방위 교육 운영 방식을 한 단계 고도화할 계획이다. 대원이 직접 교육 일정을 선택하는 예약제를 도입하고 안내·재예약 체계를 병행해 참여율을 높이고 보충교육 부담을 줄인다는 구상이다.

교육 운영과 함께 시설·장비 기반도 지속적으로 확충해 왔다. 비상 상황에 대비한 대피시설과 비상급수시설을 확대 운영한다. 주요 대피소를 중심으로 비상용품함도 확충했다. 또 화생방 대응 장비를 추가 확보해 보호 체계를 보완했다.

아울러 27개 전 동에서 민방공 대피훈련을 실시해 방독면 착용 실습과 대피소 이동 훈련 등을 병행했다.

서강석 송파구청장은 “실제 상황에서 작동하는 대응 체계를 구축하는 데 중점을 두고 민방위 운영을 개선해 온 결과”라며 “앞으로도 주민 안전을 중심에 둔 대응 역량을 지속 강화하겠다”고 말했다.