국민의힘 당사서 기자회견 “보궐 요청오면 그때 생각”

[헤럴드경제=정석준 기자] 이진숙 전 방송통신위원장은 24일 “당 공천관리위원회의 공천 배제(컷오프) 결정을 취소해 줄 것을 정중히, 그러나 강력하게 요구한다”고 말했다.

이 전 위원장은 이날 서울 여의도 국민의힘 당사에서 기자회견을 열고 “대구에서 시작해 지방선거에서 국민의힘의 승리를 간절히 바라는 대구시민과 당원 그리고 이진숙의 진심을 외면하면 안 된다”며 이 같이 밝혔다.

공관위는 이 전 위원장과 주호영 의원을 대구시장 경선 과정에서 컷오프했다.

공관위에 재심을 요청한 이 전 위원장은 “각종 여론조사에서 이진숙을 압도적 1위로 지지함으로써 이진숙이 대구 위기 해결사로 나서줄 것을 시민들은 요구하고 있다”며 “장동혁 대표가 받았던 그 선택받을 자유와 기회를 저 이진숙에게도 달라”고 말했다.

이어 “이정현 공천관리위원장 결정에 국민의힘의 승리만을 바란다는 진심을 의심하지 않겠다”며 “위원장도 보수의 심장, 자유민주주의 심장 ㄷ개루를 다시 강하게 뛰고자 하는 저의 진심을 의심하지 말아달라”고 덧붙였다.

이 전 위원장은 ‘무소속 출마 가능성’에 대해 “1%도 가능성이라고 하지만 그 가능성이나 만약에 대해서는 지금 드리는 말씀이 큰 의미가 없다고 생각한다”고 말했다.

국민의힘 대구 현역 의원이 대구시장 후보로 확정돼 보궐선거가 치러질 경우 출마할 의향이 있는가란 질문에는 “대구시장 말고는 단 한 번도 다른 생각을 한 적이 없다”면서도 “요청을 받는다면 그 순간, 그 시간부터 생각해 보겠다”고 답했다.

공천배제 효력정지 가처분 신청 등 법적 대응과 관련해서는 “일단 재심 요청을 먼저 했고 그다음 수순은 결정되면 말씀드리겠다”고 했다.