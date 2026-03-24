15기 최고인민회의 시정연설서 밝혀 ‘적대적 두 국가론’ 강경기조 재확인 “핵무력 완성이 곧 경제 발전” 주장

김정은 북한 국무위원장이 핵보유국 지위를 내려놓지 않겠다고 다시 한번 공언했다. 동시에 한국을 가장 적대적인 국가라고 못 박았다.

북한 조선중앙통신은 김 위원장이 전날 우리의 국회격인 최고인민회의 제15기 1차 회의 2일차 시정연설에서 이같이 밝혔다고 24일 보도했다. 회의는 22일 시작해 이틀 간의 일정을 마치고 폐막했다. 김 위원장은 1만6000여자 분량의 연설을 통해 핵보유국 지위의 불가역성과 자력갱생 경제노선을 강조했다.

김 위원장은 “공화국 정부는 핵보유국 지위를 절대불퇴로 계속 공고히 다지며 적대세력들의 온갖 반공화국 도발 책동을 짓부셔버리기 위한 대적(對敵)투쟁을 공세적으로 벌려나갈 것”이라면서 “특히 한국을 가장 적대적인 국가로 공인하고 가장 명백한 언사와 행동으로 철저히 배척하고 무시하면서 다루어나갈 것”이라고 밝혔다.

또 “우리 공화국을 건드리는 한국의 행위에 대해서는 추호의 고려나 사소한 주춤도 없이 무자비하게 그 대가를 치르게 하겠다”고 위협했다.

김 위원장은 연설에서 핵무력 완성이 경제 발전을 담보한다는 논리를 펼쳤다. 그는 “핵방패의 굳건한 구축은 비단 군사 분야, 안전보장 분야뿐 아니라 경제와 문화를 비롯한 나라의 모든 분야의 발전과 인민생활 개선을 담보했다”며 “이 모든 것은 핵무력 강화 노선을 일관하게 실행하면서 국가발전, 경제발전에 큰 힘을 돌려온 우리 식의 발전전략이 매우 정확하였음을 입증하고 있다”고 주장했다.

아울러 김 위원장은 미국의 침략적 본성은 절대 변하지 않는다며 이란 공격을 우회 비판했다. 그는 “미국이 세계 도처에서 국가 테러와 침략행위를 자행하고 있지만 오만무도한 미국의 강권과 만용은 오히려 자주세력의 반미감정과 증오심을 격발시키고 단결과 항거에로 떠밀고 있다”고 말했다.

다만 도널드 트럼프 미국 대통령을 직접 거론하며 비난하지는 않았다.

전현건 기자