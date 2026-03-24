기존 WEB 방식에서 CS 방식으로 전환 포스-영업관리시스템 통합 등 AX 역량 클라우드 기반 고성능·고가용성 인프라

[헤럴드경제=차민주 기자] CJ올리브네트웍스는 국내 섬유∙패션 브랜드 유통 기업인 신성통상의 차세대 포스(POS, 판매 시점 정보 관리 시스템) 및 키오스크 구축을 성공적으로 완료했다고 24일 밝혔다. 이로써 전국 1300여개 매장의 안정적인 운영을 지원한단 방침이다.

신성통상은 탑텐, 지오지아, 올젠 등 다수의 패션 브랜드를 보유한 기업이다. 사업 운영 효율을 극대화하고 사용자 편의성을 강화하고자, 지난해부터 전 매장을 대상으로 차세대 포스 구축 사업을 추진해 왔다.

CJ올리브네트웍스는 기존에 분산되어 있던 신성통상의 포스 시스템을 클라우드 기반 환경으로 통합하여 고성능, 고가용성 인프라를 구축했다. 아울러 대규모 유통 매장에 최적화된 시스템도 고도화했다.

이번 차세대 시스템의 가장 큰 특징은 기존 웹(WEB) 브라우저 기반에서 단말기 자체 자원을 활용하는 CS(Client-Server) 방식으로 전환, 처리 속도와 안정성을 높였다는 점이다. 포스와 영업관리시스템을 통합해 성능과 확장성을 강화하고, 내·외부 유관 시스템과 안정적으로 연계했다고 CJ올리브네트웍스는 설명했다.

또 시스템, 네트워크 등 다양한 비상 상황에도 매장 운영을 정상화할 수 있도록 안정성을 강화했다. 네트워크가 끊겨도 와이파이, 휴대폰 테더링 등을 활용해 결제 처리가 가능하다.

더불어 기존 복잡했던 포스 기능을 단순화하고 화면 구성을 직관적으로 개편했다. 상품을 스캔하면 적용할 수 있는 프로모션이 자동 반영된다. 현금, 카드, 간편결제 등 다양한 결제 수단도 한 번에 확인할 수 있도록 구성했다.

이와 함께 왕십리 탑텐(TOPTEN) 매장에 신규 도입된 키오스크는 상품 스캔부터 할인 프로모션 적용, 결제까지의 절차를 간소화했다. 휠체어 이용자, 저시력자도 편리하게 이용할 수 있도록 화면 확대, 고대비, 음성 안내, 눈높이 조절 등 ‘베리어프리’ 기준을 적용했다.

CJ올리브네트웍스는 이번 구축으로 신성통상이 전국 1300여개 매장의 결제·판매 데이터를 클라우드 기반으로 관리할 수 있게 됐다고 강조했다. 또 정교한 데이터 기반 의사결정 체계도 지원한다.

CJ올리브네트웍스는 이번 대규모 시스템 전환 사업을 계기로 유통 산업에 특화된 인공지능 전환(AX) 정보기술(IT) 서비스 역량을 입증했다고 밝혔다. 이 같은 시스템 구축 노하우와 인프라 안정성 확보 기술력을 바탕으로, 사업 영역을 확대한단 방침이다.

신성통상 관계자는 “이번 차세대 포스 구축은 매장 운영을 디지털 중심으로 고도화하는 계기가 될 것”이라며 “통합된 데이터와 안정적인 시스템 인프라를 기반으로 매장 운영의 질적 성장을 견인하고, 고객과 직원 모두에게 효율적인 리테일 환경을 제공하는 핵심 동력이 될 것으로 기대한다”고 했다.

이상영 CJ올리브네트웍스 유통/엔터담당은 “국내 대표 패션 기업을 대상으로 안정적인 차세대 포스 환경을 구축한 의미 있는 결과”라며 “앞으로도 유통 산업에 특화된 IT서비스 역량을 바탕으로 고객사의 AX 전환과 비즈니스 경쟁력 강화를 지원하겠다”고 했다.