사고 생존자·유가족 심리지원 강화 산재보상대책반 가동…재발방지 점검 착수

[헤럴드경제=김용훈 기자] 노동당국이 대전 대덕구 공장 화재 사고와 관련해 중앙사고수습본부(중수본) 2차 회의를 열고 피해 노동자 지원과 사고 수습, 재발 방지 대책을 집중 논의했다.

김영훈 고용노동부 장관은 21일 오전 중수본 2차 회의를 개최하고 사고 수습 상황을 점검하는 한편, 피해 노동자와 가족에 대한 지원 방안을 논의했다고 밝혔다.

이날 회의에서는 트라우마 상담과 심리지원, 산재보상 등 피해 회복 지원 대책이 중점적으로 다뤄졌다. 노동부와 안전보건공단 대전·충청권 트라우마센터(3개소)는 합동 대응체계를 구축하고, 사고 생존자와 유가족, 동료 노동자를 대상으로 직업트라우마 상담을 지원하기로 했다. 사고 목격자 등 주변 노동자에 대한 심리 관리도 병행할 방침이다.

피해 노동자와 가족의 신속한 보상을 위해 근로복지공단에는 ‘산재보상대책반’을 설치해 산업재해 신청과 보상 절차를 지원하기로 했다. 맞춤형 지원을 통해 피해 회복을 최대한 앞당기겠다는 취지다.

사고 재발 방지를 위한 대책도 논의됐다. 정부는 유사 공정이나 시설을 보유한 사업장을 대상으로 화재안전시스템 점검을 추진하고, 관련 사항은 중앙재난안전대책본부와 협의해 구체화할 계획이다.

김 장관은 “이번 사고로 유명을 달리한 노동자들께 깊은 애도를 표한다”며 “현재는 무엇보다 구조와 수습에 총력을 다해야 할 시점”이라고 밝혔다. 이어 “트라우마 상담, 산재보상 등 피해 노동자와 가족 지원에 한 치의 소홀함이 없도록 현장 중심으로 대응하겠다”고 강조했다.