멤버들 “함께 부를 ‘아리랑’…공간과 음악 맞물릴 순간 기대”

[헤럴드경제=김영철 기자] 그룹 방탄소년단이 21일 광화문 광장에서 열리는 컴백 공연을 앞두고 “광화문이라는 상징적인 공간을 최대한 살리겠다”고 밝혔다.

방탄소년단은 소속사 빅히트 뮤직을 통해 “살면서 광화문 광장에서 공연하게 될 줄 몰랐다”며 “전 세계가 지켜보는 큰 이벤트라는 부담도 있지만 그래서 더 잘해야겠다는 마음”이라고 말했다.

이들은 전날 정규 5집 ‘아리랑’을 발표하고 이날 넷플릭스에서 생중계되는 ‘BTS 컴백 라이브: 아리랑’(BTS THE COMEBACK LIVE | ARIRANG)을 통해 타이틀곡 ‘스윔(Swim)’ 등 신곡 무대를 최초 공개한다.

방탄소년단이 완전체로 무대에 서는 것은 2022년 10월 ‘옛 투 컴 인 부산’(Yet to Come in BUSAN) 이후 3년 5개월 만이다.

뷔는 광화문 광장이란 역사적 무대에 대해 “정말 탄탄하게 준비했고 매일 최선을 다해 연습했다”고 말했다. 정국도 “후회 없는 무대를 만들고 함께 즐길 수 있는 시간을 만들겠다”고 했다.

리허설 중 발목 부상을 당한 RM은 “멋진 무대를 위해 연습하다 보니 조금 부상이 생겼다”며 “퍼포먼스는 컨디션에 맞춰 조절하되 가능한 범위 안에서 최선을 다하겠다”고 약속했다.

광화문 광장에서 펼쳐질 공연의 포인트로는 무대 뒤편으로 광화문이 보이는 오픈형 큐브 구조를 꼽았다.

RM은 “광화문이라는 상징적인 공간을 최대한 살리기 위해 시야가 트인 오픈형 큐브 구조로 세트를 구성했다”며 “광화문과 무대가 서로 가리지 않도록 설계해 한 화면에 담은 것이 포인트”라고 설명했다.

제이홉은 “무대 세팅을 보면 액자 안에 광화문이 담기는 느낌을 받으실 것”이라며 “그 프레임 안에 방탄소년단의 퍼포먼스가 채워지는 장면 자체가 상징적일 것”이라고 강조했다.

또 지민은 “앨범 제목이 ‘아리랑’인 만큼 광화문에서 ‘아리랑’을 함께 부르는 장면이 연출된다면 멋있을 것 같다”며 “공간과 음악이 맞물리는 순간을 기대해달라”고 했다.

방탄소년단은 광화문 광장 공연에서 새롭게 세트리스트를 구성해 음악 팬들의 오랜 기다림에 걸맞은 무대를 선보이겠다는 계획이다.

빅히트 뮤직은 “‘BTS 컴백 라이브: 아리랑’은 단순한 컴백 쇼를 넘어 음악으로 전 세계를 잇고 한국의 문화유산이 지닌 매력을 전파하는 자리가 될 전망”이라고 말했다.