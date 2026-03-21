이진숙 전 방통위원장 “‘인위적 컷오프 반대’ 동의…경선 기대”

[헤럴드경제=김영철 기자] 대구시장 선거에 출마하는 최은석 국회의원은 21일 “이정현 공관위원장은 (공천 심사) 면접장에서 처음 뵌 분”이라며 대구시장 내정설 등 자신을 둘러싼 의혹을 부인했다.

최 의원은 이날 페이스북에 올린 글에서 그동안 침묵해오다 한 언론사 유튜브 채널에 출연해 다 말한 내용이라며 이같이 밝혔다.

그는 대구시장에 출마한 이진숙 전 방송통신위원장에 대해서도 “지역 행사에서 오다가다 몇 번 가벼운 인사만 나눴다. 전화번호도 모른다”며 “모종의 거래는 있을 수도, 있지도 않다”고 썼다.

CJ 제일제당 사장 출신인 최 의원은 “이정현 위원장께서 말씀하신 ‘기업을 일으켜 본 사람, 경제를 아는 사람, 세대교체’는 결국 대구에 지금 필요한 인재상이 무엇인지에 대한 합리적인 이야기라고 본다”며 “대구 시민 대다수가 공감하는 지극히 상식적인 문제의식”이라고 했다.

또 김부겸 전 국무총리가 대구시장으로 출마할 경우에도 차별화된 경쟁력으로 승부에 자신이 있다며 “저에 대한 추측성 보도와 이런저런 설에 대해 일희일비하지 않겠다”고 적었다.

최 의원은 최근 국민의힘 이정현 공천관리위원장이 대구시장에 출마하는 중진 의원을 컷오프(공천배제) 한다는 방침 속에 “기업을 일으켜 본 경험, 투자를 결정해 본 책임, 일자리를 만들어 본 실행력, 이런 것을 갖춘 새 인물이 정치의 전면에 나서야 한다”고 밝히면서 대구시장 내정설에 휩싸였다.

최 의원과 함께 대구시장 내정 의혹을 받은 이 전 방송통신위원장은 전날 페이스북을 통해 대구시장 경선과 관련해 자신의 입장을 밝혔다.

이 전 방송통신위원장은 “국민의힘 대구지역 의원들이 대구시장 후보 경선과 관련해 ‘인위적 컷오프에 반대한다’는 입장을 밝히고 경선 참여 후보들에게 동의해줄 것을 요청했다”며 “이같은 요청에 대해 흔쾌히 동의하며 당력을 결집할 수 있는 경선 방안이 마련돼 조속한 시일 내에 경선이 이루어지기를 기대한다”고 썼다.