일가족 사망 사고 발생한 울주·임실 연이틀 방문해 현장 의견 수렴

[헤럴드경제=김영철 기자] 보건복지부는 정은경 장관이 21일 전북 임실군을 방문해 최근 발생한 일가족 사망 사건 경위와 지방자치단체의 조치 현황을 파악하고, 가족 돌봄 지원체계를 논의했다고 밝혔다.

정 장관은 이날 임실군과 관계 기관으로부터 사건 발생 경위와 대응 현황을 보고받고, 해당 가구의 생활 실태와 제도 지원 여부 등을 점검했다.

또한 비슷한 사례가 발생하지 않게 하고자 대책과 관련한 현장의 의견을 들었다.

앞서 지난 10일 임실군 한 주택에서는 90대 노모와 그의 아들, 손자 등 3명이 숨진 채 발견됐다.

숨진 아들은 거동이 불편한 노모를 돌보기 위해 요양보호사 자격증까지 땄으나 장기간의 돌봄에 지쳐 이 사고 이전에도 극단적 선택을 시도했던 것으로 알려졌다.

복지부에 따르면 정신건강복지센터가 해당 가족을 방문해 상담을 진행했지만, 사망을 막지 못해 더욱 안타까움을 더했다.

정 장관은 “이번 임실 일가족 사망 사건 등 연이어 사건이 발생해 주무 장관으로서 깊은 책임을 통감한다”며 “오랜 돌봄 생활에 몸과 마음이 지친 가족분들이 부담을 덜 수 있도록 대책을 세우겠다”고 말했다.

이어 “자살 시도자 대상 적절한 치료·상담, 사후 관리 연계 등 긴급 대응체계를 강화하고 정신건강복지센터·자살예방센터의 고위험군 관리 실효성을 높이기 위해 최선을 다하겠다”고 덧붙였다.

정 장관은 전날에도 생활고에 시달리던 일가족이 사망한 울산 울주군을 찾아 대책 마련을 위한 현장 의견을 수렴했다.

정 장관은 당일 “정부가 먼저 위기에 놓인 국민을 적극적으로 찾아 지원하고 복지 사각지대 발굴 시스템도 고도화하겠다”며 “근본적으로는 복지 급여 신청주의 개선에 더욱 속도를 내겠다”고 강조했다.