2R 2타 더 줄여 중간합계 11언더파 2위와 4타차…올 첫승, 8승 기회

[헤럴드경제=조용직 기자] 김효주가 LPGA투어 포티넷 파운더스컵(총상금 300만달러) 2라운드에서도 단독 1위를 지켰다.

김효주는 21일(한국시간) 미국 캘리포니아주 멘로파크의 샤론하이츠 골프 앤드 컨트리클럽(파72·6542야드)에서 열린 대회 이틀째 2라운드에서 버디 4개와 보기 2개로 2언더파 70타를 쳤다.

중간 합계 11언더파 133타가 된 김효주는 전날에 이어 이틀 연속 단독 1위를 달렸다.

2위 가비 로페스(멕시코)의 7언더파 137타와는 4타 차이다.

2015년 이 대회 정상에 오른 김효주는 지난해 3월 포드 챔피언십 우승으로 LPGA 투어 통산 7승을 거뒀다.

10번 홀(파5)에서 출발한 김효주는 초반 8개 홀까지 보기만 2개로 고전했으나 이후 버디 4개로 반등하며 2위와 격차를 1라운드 2타에서 이날 4타로 더 벌렸다.

최혜진과 임진희가 6언더파 138타를 기록해 지노 티띠꾼(태국), 넬리 코르다(미국), 교포 선수 이민지(호주) 등과 함께 공동 3위로 2라운드를 마쳤다.

유해란과 전인지, 이동은 등이 4언더파 140타, 공동 17위를 달리고 있다.

지난해 이 대회에서 우승한 교포 선수 노예림(미국)은 9오버파 153타로 컷 탈락했다.