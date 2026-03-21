[헤럴드경제=김주리 기자] 방탄소년단(BTS)의 컴백 공연을 위해 소속사인 하이브가 일주일간 광화문광장을 사용하는 대가로 3000여만원을 지불한 것으로 전해졌다. 경복궁·숭례문까지 이용하는 비용을 더해도 총 1억원이 안 된다.

21일 서울시에 따르면 BTS 공연을 위해 1만㎡가 넘는 광화문광장을 지난 16일부터 오는 22일까지 7일간 사용하는 비용은 3000만원 정도다.

광화문광장 관련 조례에 따르면 이곳을 사용할 경우 허가 면적 1㎡당 1시간에 10원(오전 6시~오후 6시) 혹은 13원(오후 6시~다음 날 오전 6시)을 낸다.

하이브는 이번 공연을 위해 경복궁·숭례문 사용 및 촬영 허가도 받은 것으로 알려졌다. 이에 따라 국가유산청에 내야 하는 비용은 6120만원으로 책정됐다. 공연 장소 사용에 따라 받지 못하는 입장료 등을 고려한 금액이다. 공연이 열리는 21일 경복궁, 덕수궁, 국립고궁박물관은 운영하지 않는다.

이로써 하이브가 서울의 도심 공공 공간과 문화재 이용을 위해 서울시와 정부에 내는 비용은 모두 9000만원 가량이다. 일각에선 안전 관리를 위해 경찰 6700여명과 시·자치구·소방당국 3400명 등 1만명이 넘는 행정 인력을 투입되는 것을 고려하면 미미한 액수라는 의견이 나온다.

하지만 BTS의 공연으로 인한 경제적 파급효과가 훨씬 클 것이라는 전망이 잇따른다. 블룸버그 통신은 광화문 무료 콘서트가 하루 만에 약 1억7700만달러(약 2650억원)에 달하는 경제적 효과를 서울시에 안겨줄 것으로 추산했다.

구윤철 경제부총리 겸 재정경제부 장관은 20일 BTS 공연을 앞두고 “수조 원의 경제적 가치를 창출할 것이라지만 보이지 않는 효과는 몇 배, 몇십 배 더 클 것”이라고 말했다.