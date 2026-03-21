[헤럴드경제=김영철 기자] 기드온 사르 이스라엘 외무장관은 미국과 이스라엘의 이란 공격을 둘러싸고 국제법 위반이라는 지적이 제기되는 데 대해 ‘자위권 행사’라며 공격을 정당화했다고 요미우리신문이 21일 보도했다.

사르 장관은 이날 요미우리신문에 실린 인터뷰에서 “이란이 공습으로는 파괴하기 힘든 지하 시설에 핵 계획을 옮기려 했다는 것을 첩보로 파악했다”며 “(지금 행동하지 않으면) 수주에서 수개월 내에 돌이킬 수 없는 사태로 이어질 긴박한 위협”이었다고 말했다.

그는 “이란은 이스라엘 국가를 소멸시키겠다고 공언하고 이스라엘을 공격해왔다”며 “유엔 헌장은 모든 국가에 자위권을 인정하고 있다”고 강조했다.

이번 이란 공격의 목적에 대해선 “이란 체제 자체도 표적으로 삼고 있다”고 설명했다.

또 사르 장관은 지난 18일(현지시간) 이란 최대 가스전 사우스파르스를 공격한 것과 관련해 미국과의 합동 공격이 아닌 “이스라엘의 단독 공격”이라고 밝혔다.