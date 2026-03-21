“일교차 15∼20도로 커…건강 유의해야”

[헤럴드경제=김영철 기자] 토요일인 21일은 전국이 대체로 맑은 가운데 낮 기온이 오르며 비교적 포근한 날씨를 보이겠다.

기상청에 따르면 이날 낮 최고기온은 12∼19도로 예보됐다. 주요 지역 낮 최고기온은 ▷서울 15도 ▷인천 12도 ▷춘천 16도 ▷대전 17도 ▷광주 18도 ▷대구 18도 ▷울산 17도 ▷부산 18도 등이다.

당분간 기온은 평년과 비슷하거나 조금 높겠으나, 22일까지 전국 내륙을 중심으로 아침 기온이 영하로 떨어지는 곳이 있겠다. 낮과 밤의 기온 차는 15∼20도로 크게 벌어져 건강관리에 유의해야 한다.

또 21일과 22일 전국 내륙을 중심으로 새벽부터 아침 사이 서리가 내리는 곳이 있겠으니 농작물 관리에도 주의가 필요하다.

이날 오전까지는 경기 남부 서해안과 충남권, 전라권을 중심으로 짙은 안개가 끼는 곳이 있겠다. 오전 10시까지 해당 지역을 중심으로 가시거리 200ｍ 미만의 짙은 안개가 끼겠고, 그 밖의 지역에도 가시거리 1㎞ 미만의 안개가 나타나는 곳이 있겠다.

해안에 위치한 교량이나 강·호수·골짜기 인접 도로에서는 안개가 더 짙게 끼는 곳이 있겠고, 기온이 낮은 지역에서는 안개가 얼어 도로 살얼음이 생길 가능성도 있어 교통안전에 유의해야 한다. 공항에서도 짙은 안개로 항공기 운항에 차질이 빚어질 수 있다.

서해 앞바다에도 오전까지 바다 안개가 끼는 곳이 있겠고, 특히 섬 지역에는 가시거리 200ｍ 미만의 짙은 안개가 나타날 수 있어 해상 안전사고에 주의가 필요하다.

강원 동해안과 경북권을 중심으로는 대기가 차차 건조해지겠다.

바람도 약간 강하게 불어 작은 불씨가 큰불로 번질 수 있는 만큼 산불 등 화재 예방에도 주의가 필요하다. 동해안에는 너울에 의한 높은 물결이 백사장과 방파제, 해안도로를 넘는 곳이 있겠고, 동해 중부 바깥 먼바다에는 이날 새벽까지 바람이 매우 강하게 불고 물결도 높게 일겠다.