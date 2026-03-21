31개 게이트서 가방·주머니 속까지 검사…곳곳에 경찰·펜스 삼엄

[헤럴드경제=김영철 기자] 21일 방탄소년단(BTS) 컴백 공연이 열리는 서울 광화문광장 일대는 철통 경비망이 펼쳐졌다.

광화문 월대 맞은편부터 지하철 1·2호선 시청역까지 남북으로 1.2㎞, 동서로 200ｍ 구역은 안전 펜스가 둘러쳐졌다.

광장을 통과하려면 펜스를 따라 설치된 31개 게이트를 통과해야 했다. 게이트에는 위험 물품을 검문·검색하기 위한 문형 금속탐지기(MD)가 설치됐고, 현장에 차출된 경찰들이 신체와 소지품 검사를 실시했다. 동원된 경찰은 대체로 여경이었다. ‘아미’(BTS 팬덤) 대부분이 여성인 점을 고려한 조치다.

삼엄한 통제 탓에 새벽부터 광장에 나온 아미들이 자리를 못 잡고 주변을 맴도는 모습도 눈에 띄었다.

주변 빌딩 31곳도 출입이 통제되고 있었다. 우회 입장이나 옥상 관람을 차단하고 추락 등 안전사고 위험을 줄이기 위한 조치다. 이 때문에 대한민국역사박물관은 임시로 휴관하고, 세종문화회관은 공연을 취소하기도 했다.

전날 밤 시작된 도로 통제도 계속되고 있었다. 차량이 오갈 수 없게끔 완전히 막힌 세종대로는 22일 오전 6시까지 전면 통제된다.

사직로와 율곡로는 이날 오후 4시부터 11시까지, 새문안로와 광화문 지하차도도 오후 7시부터 11시까지 통행할 수 없을 예정이다.

정부는 서울청사에 현장상황실을 설치하고 인파 밀집상황을 실시간 관리할 계획이다. 경찰과 소방, 공무원 등 이날 현장에 투입되는 인원만 1만5000명에 달한다.

서울시에 따르면 이날 오전 7시 25분 현재 광화문과 덕수궁 인근에는 8천∼8500명이 운집해 있다. 3시간 전보다 172.2%, 1시간 전보다 42.7% 늘어난 규모다.