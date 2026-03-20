[20’s Choice]는 우리의 언어로 기록하고, 우리의 시선으로 해석하는 ‘진짜’ 20대 이야기를 다룹니다.

[헤럴드랩] 3년 9개월 만에 공백기를 깨고 방탄소년단(BTS)이 마침내 완전체로 돌아옵니다. 컴백 소식이 알려지자 광화문 일대는 벌써 세계 각지의 ‘아미(BTS 팬덤)’들의 발길로 붐비기 시작했습니다.

광화문 일대의 초대형 전광판에는 멤버들의 얼굴이 계속 걸려 있고, 크고 작은 상점들은 이번 BTS의 컴백에 맞춰 한정 혜택을 제공한다고 밝혔습니다.

BTS의 귀환을 가장 생생하게 즐길 수 있는 지금.

놓치면 아쉬운 공식 컬래버 메뉴부터 아미들이 주목할 만한 광화문의 보랏빛 즐길 거리를 한눈에 모았습니다.

2023년부터 뷔가 모델이었던 컴포즈 커피는 이번 BTS 컴백을 맞이해 ‘BTS CITY ARIRANG SEOUL’과 협업해 컬래버 제품 2종을 이달 20일 출시했습니다.

출시 메뉴는 ‘THE CITY 올데이 오트’ 와 ‘THE CITY 생초콜릿 라떼’로 컴포즈 커피는 해당 음료를 구매하는 고객에게 ‘BTS THE CITY ARIRANG SEOUL’ 한정 디자인의 스트로우 픽을 선착순 증정합니다. 또 이번 프로모션 기간인 이달 20일부터 내달 13일까지 프로젝트 전용 컵홀더를 함께 제공해요.

서울과 고양시 소재 일부 매장에서만 진행되기에 방문 전 컴포즈커피의 공식 홈페이지 이벤트 페이지에서 참여 매장 확인은 필수입니다.

청기와타운은 이번 BTS 컴백을 기념해 ‘Fire Grill SPECIAL SET’를 한정 메뉴로 선보입니다. 이달 20일부터 내달 19일까지 일부 매장에서만 운영되며, K-BBQ와 한정 굿즈를 한 번에 즐길 수 있어요.

기간 한정 세트 메뉴를 주문하는 고객은 BTS 더 시티 아리랑 서울 로고 토퍼와 한정 엽서를 함께 받을 수 있습니다.

매장별로 수량은 한정된 만큼 서두르는 편이 좋아요.

아티제는 ‘더 시티 딸기 오미자티’, ‘더 시티 라즈베리 팥 크루아상’, ‘더 시티 흥국쌀 소금빵’, ‘더 시티 찹살 밤팥빵’ 등 4종의 메뉴를 출시합니다. 이번 신메뉴 출시와 함께 3가지 참여형 이벤트를 진행해요.

스크래치 쿠폰 행사에서는 행사 메뉴 4종을 구매할 경우 ‘더 시티 프로젝트’ 한정 스크래치 쿠폰이 제공되는데, 쿠폰은 총 5000개 한정입니다.

포토월 인증 이벤트에서는 포토월에서 사진을 찍은 뒤 필수 해시태그 및 계정 팔로우 후 인스타그램에 게시하면 추첨을 통해 경품을 받을 수 있어요. 아티제는 2만원 기프티콘(20명)과 더 시티 프로젝트 브레드 3종 세트(20명)을 증정할 예정이죠.

포토머신 이벤트에 참여할 경우 아티제 행사 메뉴 4종 구매 후 아티제 앱 설치 및 멤버십 가입을 마치면 네컷 사진을 무료로 촬영할 수 있어요.

아워홈은 인천국제공항에서 협업 메뉴를 내놓을 예정입니다. 해외 아미들이 방문할 수밖에 없는 인천공항 제1,2 여객터미널의 ‘컬리너리스퀘어 바이 아워홈’에서 들기름 비빔모밀과 돈가스 세트를 이달 20일부터 내달 13일까지 판매해요.

현장 이벤트에 참여하려면 아워홈 맨숀을 팔로우하고 필수 해시태그를 작성한 뒤 구글 서베이에 응답해야 합니다. 해당 이벤트에 참여하면 BTS THE CITY 스카프를 증정받을 수 있어요. 다만 스카프 소진 시에는 아크릴 키링 또는 스티커로 대체 증정해요.

1차 참여 기간은 이달 20일부터 22일까지고 2차 참여 기간은 내달 4일부터 13일까지입니다.

쿠차라는 홍국쌀, 오미자, 갈비, 볶은 김치 등 한국의 맛을 담은 메뉴를 내놓을 예정입니다. 이번 행사 기간 쿠차라에서 행사 메뉴를 구매하면 ‘더 시티 프로젝트’ 한정 스크래치 쿠폰을 제공해요. 쿠폰 수량은 총 5000개 한정으로 제공됩니다.

포토월 인증 이벤트에 참여할 경우 쿠차라는 2만원 이용권(20명)을 추첨을 통해 증정할 예정이죠.

포토머신 이벤트는 행사 메뉴 1종을 앱 가입 후 구매한 고객만 참여할 수 있으며, 무료로 네컷 사진을 촬영할 수 있어요.

공식 프로모션 못지않게 눈길을 끄는 건 광화문 상권의 움직임입니다.

BTS와 직접 손잡은 건 아니지만, 이번 특수를 맞아 아미와 시민들을 반기는 광화문 상권만의 혜택들을 추렸어요.

대한민국역사박물관은 이달 16일부터 5월 31일까지 박물관 3층 다목적홀에서 ‘청년이 청년에게: 방탄소년단이 전하는 메시지와 선물’ 전시를 개최해요.

대한민국역사박물관은 방탄소년단이 직접 채운 타임캡슐을 비롯해 과거 연설 영상 등을 추가해 전시를 새롭게 꾸몄어요. 타임캡슐 안에는 방탄소년단의 음악과 청년, 팬을 상징하는 물품들이 들어있죠.

이번 전시를 위해 대한민국역사박물관은 약 2000만원의 예산을 들여 전시 벽체를 조성했고, 그래픽 및 조명 설비 등을 새롭게 갖췄습니다. 전시 기간 내외국인 관람객은 타임캡슐의 실물과 방탄소년단의 영상을 감상할 수 있어요.

타임 캡슐 앞에서 인증샷을 찍고 지정된 해시태그와 함께 개인 SNS 업로드 시 추첨을 통해 CJ 상품권(1만원권)을 30명에게 증정합니다. 본 행사는 내달 18일부터 31일까지 참여할 수 있어요.

방탄소년단의 타임캡슐은 13년 후인 2039년 제20회 청년의 날에 공개될 예정입니다.

하이커 그라운드는 3월 한정으로 프로그램을 운영해요. 하이커 그라운드 서울에서는 6개의 챕터로 나뉜 행사를 운영합니다.

‘퍼플 럭키볼 이벤트’는 지난 18일부터 21일까지 진행되는 행사로 퍼플 그라운드 방문 인증 후 럭키볼을 잡으면 거울, 보조배터리 등 다양한 퍼플 굿즈를 증정해요.

‘오늘의 OOTD는 퍼플’ 이벤트에서는 보라색 의상, 소품을 착용하거나 응원봉을 지참한 후 방문하면 노티드 종각 하이커점 한정 음료를 10% 할인받아요.

‘하픽을 이겨라’ 이벤트에서는 BTS 곡으로 하픽과 노래 대결을 펼쳐 승리하면 굿즈를 받을 수 있습니다.

‘K-POP DANCE CREW w.BTS’ 이벤트는 현직 K-POP 퍼포먼스 전문 강사가 BTS의 안무를 가르치는 수업입니다. 수업 후 퍼플 공간에서 릴스 촬영까지 가능해요.

퍼플그라운드는 이달 21일에는 자정까지 연장 운영해요. 1층 웰컴데스크와 5층 포켓라운지에서는 충전돼지로 충전 서비스를 운영할 예정입니다.

‘하이커 퍼플 투어’는 3월 12, 13, 19, 20, 26, 27일만 운영되는 이벤트로 예약이 필수입니다. 본 이벤트에서는 안무체험과 뮤비 컨셉 사진 촬영, BTS 노래 미션 키링 만들기 등 다양한 체험을 즐길 수 있어요.

광화문면옥은 21일 공연 당일 광화문광장을 찾는 팬과 시민들을 대상으로 선착순 1000그릇의 냉면을 무료로 제공해요.

해당 행사는 공연 당일인 21일 오전 11시부터 재료가 소진될 때까지 진행됩니다. 현장에서 안전 관리 요원이 번호표를 배부할 예정이죠.

폴바셋 광화문 4개 매장에서 라벤더 아이스크림을 한정 판매합니다.

지난해 여름 한시적으로 선보여 인기를 끌었던 라벤더 아이스크림은 BTS의 상징색인 보라색을 구현한 메뉴로 이번 컴백 기간에 맞춰 이달 16일부터 22일까지 다시 만날 수 있어요.

라벤더 아이스크림 판매 매장은 폴&밀도 광화문점, 종각역점, 광화문 디타워점, 코리아나 호텔점입니다.

커피앳웍스 광화문점에서 21일 하루 동안 방탄소년단의 상징색인 보라색 옷이나 액세서리를 착용한 고객에 한해 제품을 20% 할인 판매해요.

By 노승민 콘텐츠 오퍼레이터

Editing 민상식 기자