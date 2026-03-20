3D 체형 분석 및 싱잉볼 힐링 테라피 등 현대 직장인 맞춤형 솔루션 제공

비즈인사이트(대표 김상수)가 웰니스 피지컬 케어 기업 ‘핏닥(대표 염승이)’과 전략적 업무협약(MOU)을 체결하고, 기업 임직원을 위한 통합형 EAP 서비스 강화에 나선다고 밝혔다.

최근 직장인들 사이에서는 업무 스트레스와 근골격계 피로를 동시에 관리하려는 ‘피지컬 케어’에 대한 관심이 높아지고 있다. 이에 따라 기업 차원에서도 임직원의 신체적·정신적 건강을 함께 관리하는 웰니스 복지 프로그램 도입 수요가 꾸준히 증가하는 추세다.

비즈인사이트는 2013년부터 국내 주요 공공기관과 기업을 대상으로 해외 의료지원 서비스를 제공해 온 경험을 바탕으로, 지난해 자회사 플라잉닥터스와 함께 ‘슈어케어 EAP 서비스’를 론칭했다.

현재 슈어케어 EAP 서비스는 공공기관과 일반기업, 교육기관, 글로벌 기업 등 수십여 개 고객사의 임직원을 대상으로 운영되고 있으며, 심리검사 및 조직진단, 전문 심리상담, 위험군 관리, 맞춤형 케어 프로그램 등으로 구성된 멘탈 케어 솔루션을 제공하고 있다.

이번 협약을 통해 비즈인사이트는 기존 심리 중심의 EAP 서비스에 신체 관리 프로그램을 결합하여, 임직원의 몸과 마음을 함께 돌보는 ‘통합 웰니스 서비스’를 구축할 계획이다.

핏닥은 ‘직원의 건강이 곧 기업의 경쟁력’이라는 철학을 바탕으로, 의료계와 피트니스 분야에서 오랜 경험을 쌓은 전문가들이 기업 오피스나 산업 현장을 직접 방문해 다양한 피지컬 케어 프로그램을 제공하는 웰니스 서비스 기업이다.

핏닥의 프로그램은 자세·체형 평가부터 맞춤형 운동 관리, 힐링 프로그램까지 폭넓게 구성돼 있다. 대표적으로 3D 체형 분석을 통한 자세·체형 평가를 기반으로 개인 맞춤형 피지컬 케어를 진행하며, 1:1 관리 프로그램과 그룹 프로그램 등 다양한 형태로 운영된다.

피지컬 케어 프로그램은 스트레칭과 간단한 운동, 셀프 근막 이완 등을 중심으로 진행되며 코어 강화 운동과 체형 교정 운동 등 개인의 신체 상태에 맞춰 구성할 수 있다. 장시간 앉아서 근무하는 사무직이나 육체적 피로도가 높은 현장직 등 직무 환경에 따라 맞춤형 프로그램을 제공할 수 있는 점이 특징이다.

또한 싱잉볼과 명상, 스트레칭을 결합한 힐링 테라피 프로그램도 함께 운영한다. 이는 소리와 호흡을 활용해 신체 이완과 회복을 유도하는 통합 힐링 프로그램으로, 직장인의 스트레스 완화와 컨디션 회복을 돕는다.

핏닥의 웰니스 프로그램은 치료 목적의 의료 서비스가 아닌 예방, 컨디셔닝, 회복, 자기관리 중심의 비의료적 프로그램으로 구성돼 연령과 근무 환경에 관계없이 안전하게 적용할 수 있는 것이 특징이다.

양사는 이번 협약을 계기로 기존 상담 중심의 EAP 서비스를 넘어 심리와 신체를 결합한 토탈 웰니스 솔루션을 공동 개발할 계획이다. 특히 핏닥의 현장 방문형 프로그램을 통해 임직원들이 보다 부담 없이 참여할 수 있는 환경을 조성하고, EAP 서비스의 심리적 진입 장벽을 낮추는 데도 주력할 방침이다.

비즈인사이트 김상수 대표는 “슈어케어 EAP 서비스가 갖춘 멘탈케어 인프라에 핏닥의 전문적인 피지컬 케어 프로그램이 더해지면서 보다 확장된 웰니스 서비스를 제공할 수 있게 됐다”며 “임직원들이 보다 부담 없이 참여하며 몸과 마음의 균형 있는 회복을 경험할 수 있는 환경을 만들어가겠다”고 말했다.

핏닥 염승이 대표는 “임직원의 신체적·정신적 건강은 개인의 삶의 질뿐 아니라 조직의 생산성과 경쟁력에도 중요한 영향을 미친다”며 “비즈인사이트, 플라잉닥터스와 함께 현장으로 직접 찾아가는 밀착형 케어를 통해 건강한 조직 문화를 만드는 데 기여하겠다”고 밝혔다.