도시계획위원회 수권분과위원회 개최 통합 설계로 보행축 연결…1302가구 조성 규제철폐 6호 적용, 3000㎡ 입체공원 도입

[헤럴드경제=윤성현 기자] 서울 여의도 삼익·은하아파트가 ‘따로 또 같이’ 재건축을 통해 최고 50층대 랜드마크 단지로 재탄생한다. 서울시는 인접한 두 단지를 유기적으로 연결해 ‘입체공원’을 조성하는 등 도심형 복합단지 모델을 구현했다.

서울시는 지난 19일 열린 제4차 도시계획위원회 수권분과위원회에서 여의도 삼익·은하아파트 재건축 정비계획 결정 및 정비구역 지정안을 수정가결했다고 20일 밝혔다.

1974년 준공된 두 단지는 여의도 샛강 인접 노후 아파트로, 신속통합기획 자문사업을 거쳐 약 12개월 만에 심의를 통과했다. 이는 서울시 정비사업 표준 처리기한보다 약 3개월 빠른 수준이다.

이번 계획의 특징은 개별 재건축이 진행 중인 두 단지를 하나의 복합 주거단지처럼 통합 설계한 점이다. 두 단지는 사업 주체가 다르지만 통합적인 도시공간 조성을 위해 기획 단계부터 주동 배치와 통경축, 가로 활성화 방안을 함께 검토했고 여의도 시범아파트에서 이어지는 폭 15m 공공보행통로를 공동 확보해 보행 연속성을 강화했다.

단지 중앙에는 서울시 규제철폐 6호를 적용해 총 3000㎡ 규모의 입체공원이 조성된다. 규제철폐 6호는 재개발·재건축 같은 대규모 정비사업에서 그동안 땅 위 자연지반에만 만들 수 있었던 의무공원을 앞으로는 건축물 상부나 인공지반에 조성한 입체공원도 일정 요건을 충족하면 공원으로 인정하는게 골자다.

민간은 토지 소유권을 유지한 채 지하 공간을 활용하고 공공은 지상부를 녹지로 확보할 수 있게 돼 용적률 손실 없이 도심 녹지를 확충하는 민관 상생 모델로 평가된다.

재건축을 통해 삼익은 최고 56층, 630가구(공공 95가구), 은하는 최고 49층, 672가구(공공 101가구)로 탈바꿈한다. 총 1302가구 규모다. 용도지역도 제3종일반주거지역에서 일반상업지역으로 상향돼 도심 기능이 강화된다.

생애주기별 맞춤형 공공시설도 도입된다. 삼익에는 ‘액티브시니어센터’, 은하에는 ‘산모건강증진센터’가 들어선다. 청년 1인 가구를 위한 공공기숙사도 삼익 126실, 은하 135실이 조성돼 여의도 금융중심지와 연계한 직주근접 주거 모델을 제시한다.

이번 심의 통과로 삼익·은하아파트는 여의도 내 재건축 추진 중인 13개 단지 중 10·11번째로 정비계획 문턱을 넘게 됐다. 그 중 대교아파트는 사업시행 인가를 받고 최근 관리처분계획 인가 신청을 마쳐 진행이 가장 빠르다. 서울시는 심의 결과를 반영해 향후 통합심의를 통해 건축계획을 신속히 확정할 방침이다.

최진석 서울시 주택실장은 “신속통합기획과 규제철폐를 통해 공공성과 사업성의 균형을 맞춘 사례”라며 “여의도 일대 주거환경 정비가 차질 없이 추진되도록 지원하겠다”고 밝혔다.