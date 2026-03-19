광주대, 목표 기업 설계 프로젝트 특강

4월1일~3일 매일 2회 실시간 ZOOM으로

[헤럴드경제(광주)=서인주 기자] 광주대학교(총장 김동진) 대학일자리플러스센터는 재학생과 졸업생, 지역 청년들의 체계적인 취업 준비를 지원하기 위해 ‘2026학년도 목표 기업 설계 프로젝트 특강’을 운영한다.

이번 특강은 취업 준비 과정에서 중요한 요소인 목표 기업 설정과 기업 유형별 채용 전략 이해를 돕기 위해 4월 1일부터 사흘간 매일 두 차례(14~16시, 17~19시) 실시간 ZOOM으로 진행한다.

특강에서는 ▷공공기관 및 공기업 ▷대기업 ▷스타트업 ▷해외·글로벌 기업 ▷중견·중소기업 등 다양한 기업 유형별 채용 동향을 소개하고, 각 기업 유형에 맞는 취업 준비 전략을 제시한다.

참여자들은 강의를 통해 기업 유형별 특징과 채용 트렌드를 비교하며 자신의 성향과 역량에 맞는 목표 기업을 설정하는 방법을 배우게 된다. 또한 기업 유형별 취업 준비 방법과 전략을 이해함으로써 보다 체계적인 취업 준비 계획을 수립할 수 있을 것으로 기대된다.

신춘우(회계세무학과 교수) 대학일자리플러스센터장은 “취업 준비 과정에서 자신에게 맞는 목표 기업을 설정하는 것은 매우 중요한 단계라며 “이번 특강이 학생들과 지역 청년들이 다양한 기업 유형을 이해하고, 자신에게 적합한 취업 전략을 수립하는 데 도움이 되기를 기대한다”고 말했다.