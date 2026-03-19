2035년까지 20건, 4만명 방한 추진

[헤럴드경제=함영훈 기자]한국관광공사는 19일, 2026년 한국MICE산업발전협의회(KMA)에서 8개 지역 국제회의 전담조직(이하 지역 CVB)과 함께 국제회의 공동 유치 업무협약’을 체결했다.

파트너는 ▷경기관광공사 ▷고양국제박람회재단 ▷대전관광공사 ▷부산관광공사 ▷서울관광재단 ▷엑스코(대구) ▷인천관광공사 ▷제주관광공사이다.

이번 협약은 제11차 확대국가관광전략회의 후속조치의 일환으로, 외국인 참가 규모 및 경제적 파급효과가 큰 중대형 국제회의를 집중 유치하기 위해 마련됐다.

한국관광공사와 지역 CVB들 간 긴밀한 협력체계를 구축해 ▷국제회의 유치 마케팅 강화를 위한 정보 교류 및 공동 홍보 ▷중대형 국제회의 유치 확대를 위한 행정적·재정적 지원 분담 ▷국제회의 공동 유치 활성화를 위한 제반 사항 등에 대해 협력해 나갈 예정이다.

또 2028년부터 2035년까지 개최 예정인 총 20건의 중대형 국제회의를 한국으로 유치할 계획이다. 약 4만 2천 명 이상의 미래 방한수요를 확보하고, 이를 통해 약 3680억 원의 경제적 파급효과를 거둔다는 목표다.

관광공사는 해외조직망을 활용하여 현지 국제회의 유치 홍보 활동과 주요 의사결정자들의 방한 초청답사 등을 전폭 지원한다. 지역 CVB는 국제회의 유치 정보를 공유하고, 공동 유치 전략회의를 운영하는 등 실무적인 지원을 보탠다.

코리아MICE뷰로 이인숙 실장은 “공사의 글로벌 네트워크와 지역 CVB의 현장 전문성을 엮어내 중대형 국제회의를 선점하여 고부가 관광 활성화 및 방한 외래객 3천만 명 달성을 강력히 견인하겠다”라고 밝혔다.