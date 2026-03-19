[헤럴드경제=박혜림 기자] 소니는 ‘2026 소니 월드 포토그래피 어워드(2026 Sony World Photography Awards, SWPA)’의 대한민국 내셔널 어워드 최종 우승자가 발표됐다고 19일 밝혔다.

올해 19회를 맞이한 SWPA는 세계 최대 규모의 권위있는 글로벌 사진 대회다. 매년 각 부문별 최고의 사진을 선정하여 사진 작가의 커리어를 높이고 작품 활동의 기반을 넓힐 수 있는 기회를 제공하는 등 전세계 사진 문화 발전에 기여하고 있다. 이번 어워드에는 약 200개 이상의 국가에서 총 43만장 이상의 사진이 출품되며 전세계적으로 참여 열기가 뜨거웠다.

2026 SWPA 대한민국 내셔널 어워드 금상은 ‘Konco Wingking: Strength in Silence’의 김현정 작가가 수상했다. 김현정 작가는 국내·외를 오가며 활동하는 초상 사진작가다. 수상작은 여성의 히잡과 남편의 코트가 이루는 대비를 통해 전통과 정체성, 강인함을 나타냈다.

김현정 작가는 “사회적인 관습 뒤 숨겨진 개인의 정체성을 탐구하는 여정”이었다며 “앞으로도 대중과 소통하고 영감을 줄 수 있는 작품을 만들어 나갈 것”이라고 수상 소감을 전했다.

이번 대한민국 내셔널 어워드 수상작 평론을 진행한 파인아트 풍경 사진가 김주원 작가는 김현정 작가 작품에 대해 “한 개인의 초상을 통해 여성의 정체성과 가정 안에서의 보이지 않는 역할, 그 안에 담긴 조용한 강인함을 보여준 작품”이라며 “강한 표현이나 극적인 장면 없이도 한 사람의 정체성과 삶을 사색적으로 드러내는 점이 깊은 울림을 전한다”고 호평했다.

이어 은상은 ‘Flora’의 이한훈 작가, 동상은 ‘Rest’ 최낙헌 작가에게 돌아갔다.

이번 대한민국 내셔널 어워드의 모든 수상자에게는 소니의 최신 디지털 이미징 기기가 부상으로 제공된다. 작품은 SWPA 연례 전시와 연간 어워드 공식 도록에 포함될 예정이다.

한편 2026 SWPA는 ▷10개 카테고리에서 5~10장의 사진을 제출해 뛰어난 시리즈를 선정하는 프로페셔널(Professional) 부문 ▷10개 카테고리에서 최고의 사진 1장으로 수상자를 선정하는 오픈(Open) 부문 ▷만19세 이하 신예 사진작가들의 작품을 조명하는 유스(Youth) 부문 ▷전세계 사진 전공 학생들이 참여하는 스튜던트(Student) 부문까지 총 4개 부문으로 구성됐다.

SWPA에 대한 정보는 공식 홈페이지에서 확인 가능하며, 수상작에 대한 상세 내용은 소니코리아 알파 홈페이지에서 만나볼 수 있다.