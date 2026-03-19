그룹창립 50주년에 새 50년 비전 발표 슬로건 ‘더 큰 가치를 향하여’·CI 공개 그룹, 라이프·AI·에너지 등 3부문 개편 “정세영 회장 정도경영 토대위에 혁신”

정몽규 HDC 회장이 “우리는 이제 건설사를 넘어 삶의 플랫폼을 설계하고 에너지를 순환시키며 인공지능(AI)으로 혁신하는 ‘경계를 넘나드는 스페셜리스트로 거듭나야 한다”고 밝혔다.

정 회장은 18일 서울 용산구 드래곤시티에서 열린 ‘HDC그룹 창립 50주년 기념식’에서 축사를 통해 새로운 50년의 비전을 발표했다.

정 회장은 이 자리에서 “HDC그룹의 지난 50년이 대한민국 도시의 외형을 만들고 주거 문화를 선도해 온 시간이었다”면서 “향후 50년은 각 사업영역의 경계를 넘나드는 유기적 결합을 통해 고객에게 더 큰 가치(Greater Value)를 선사하는 여정이 될 것”이라고 말했다.

이날 기념식에는 정 회장을 비롯한 도기탁 HDC 대표, 정경구 HDC현대산업개발 대표 등 그룹 주요 경영진과 전현직 임직원을 비롯해 정몽준 아산재단 이사장, 정몽윤 현대해상화재보험 회장, 정몽원 HL그룹 회장, 현정은 현대그룹 회장, 정의선 현대자동차그룹 회장 등이 참석했다.

정 회장은 이날 행사에서 새로운 50년을 위한 슬로건과 성장 로드맵도 제시했다. HDC그룹은 새 슬로건 ‘“To the Greater Value(더 큰 가치를 향하여)’와 새 CI(기업정체성)도 공개했다. 새 CI는 ‘더 큰 가치의 기반(Foundation of Greater Value)’을 바탕으로 4대 핵심 가치를 다양한 영역의 전문성으로 연결 확장하는 HDC의 비전을 표현했다.

정 회장은 HDC의 미래 성장 동력을 확보하기 위해 그룹 포트폴리오를 라이프(LIFE)와 AI, 에너지(ENERGY)등 3대 부문으로 재편하기로 했다. 라이프 스타일 플랫폼 구축에 집중하면서 디지털 전환과 에너지 밸류체인 강화를 통해 지속 가능한 미래를 개척한다는 전략이다.

포트폴리오 재편에 따라 브랜드 체계도 대대적으로 개편한다. 라이프 사업 부문 계열사는 기존 ‘HDC’ 대신 ‘IPARK’를 전면에 내세우기로 했다. 이에 따라 HDC현대산업개발은 ‘IPARK현대산업개발’로 사명이 바뀐다. IPARK몰, IPARK리조트 등 라이프 부문 주요 계열사들도 주주총회 의결을 거쳐 사명을 바꿀 예정이다. 반면 AI와 에너지 부문 계열사는 기존 HDC 브랜드를 유지해 각 사업영역의 전문성을 강조하기로 했다.

HDC그룹은 1976년 한국도시개발로 출발해 1986년 현대산업개발이 출범했고, 1999년 독자 경영 체제를 갖췄다. 2001년 ‘IPARK’ 브랜드를 도입했으며 현재 30여 개 계열사를 보유한 종합 그룹으로 성장했다.

한국도시개발 2, 4대 대표이사를 역임한 이명박 전 대통령은 축사에서 “고(故) 정세영 명예회장의 ‘정도경영’ 철학이 그룹 성장의 흔들리지 않는 뿌리”라고며 “정도경영의 단단한 토대 위에 혁신을 더한 HDC는 다가올 50년 역시 시대를 선도해 나갈 것”이라고 말했다.

김희량 기자