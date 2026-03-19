업스테이지, AI개발 AMD GPU 도입 AMD, 업스테이지 고도화 AI개발 지원

업스테이지가 AMD와 협력을 확대하며 AI 인프라 다변화에 나선다. 차세대 GPU를 도입해 자체 거대언어모델(LLM) 고도화와 국가 AI 프로젝트에 활용하고, 소버린 AI 생태계 구축에 속도를 낸다는 전략이다.

업스테이지는 AMD와 차세대 AI 모델 개발·배포 가속화 및 한국 소버린 AI 생태계 구축을 위해 전략적 협력 관계를 확대한다고 19일 밝혔다.

이날 김성훈(왼쪽) 업스테이지 대표는 리사 수(오른쪽) AMD 최고경영자(CEO)와 서울 포시즌스 호텔에서 회동하고, 지역 내 AI 혁신을 위한 다양한 협력 방안을 논의했다.

이번 협력의 일환으로 업스테이지는 향후 1년간 다단계 로드맵에 따라 AMD 인스팅트(Instinct™) MI355 GPU를 도입하고, 자체 거대언어모델(LLM) ‘솔라’와 문서처리 AI 설루션 개발에 활용하기로 했다. 또 정부가 추진하는 ‘독자 AI 파운데이션 모델’(독파모) 프로젝트 주관사로서 국가대표 AI 모델 개발에도 AMD GPU를 적극 활용할 계획이다.

이를 통해 양사는 한국의 AI 생태계를 강화하는 동시에 국가 소버린 AI 인프라 다양화에 함께 기여할 방침이다.

리사 수 CEO는 “업스테이지는 기업, 정부, 규제 산업을 아우르는 고도화된 언어 모델과 AI 엔진을 제공하며 한국 AI 혁신의 최전선에 서 있다”며 “이번 협력은 AMD 인스팅트 GPU와 오픈 소프트웨어 ROCm, 업스테이지의 전문성을 결합해 한국의 소버린 AI 역량을 높이고 AI 혁신 가속화에 필요한 성능, 효율성, 개방형 생태계를 제공할 것”이라고 말했다.

김성훈 대표도 “글로벌 AI 인프라 분야의 핵심 기업인 AMD와의 협력은 솔라 모델 고도화뿐 아니라 국가대표 AI 모델 개발에서도 핵심 마중물이 될 것으로 기대된다”며 “국내 인프라를 기반으로 글로벌 최신 AI GPU 기반의 기술 협업을 통해 한국 AI의 경쟁력을 더욱 끌어올리겠다”고 강조했다. 박혜림 기자