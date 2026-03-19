석탄재 저장시설 점검 중 붕괴 사고…밀폐공간 단독작업 투입 대책위 “같은 방식 죽음 반복…사장 해임·중대재해 처벌해야” 한전KPS “해외사업장 법 적용 불분명” 해명에 책임회피 논란

[헤럴드경제=김용훈 기자] 한국전력 자회사인 한전KPS 해외 사업장에서 노동자가 단독 작업 중 사망하는 사고가 발생했다. ‘2인 1조 작업’ 원칙 미준수 문제가 다시 도마 위에 올랐다.

19일 태안화력 고 김충현 비정규직 노동자 사망사고 대책위원회에 따르면 지난 18일(현지시간 17일) 인도 바브나가르 소재 한전KPS 사업소에서 노동자 1명이 작업 중 숨졌다.

사고는 석탄과 석탄재를 보관하는 ‘ASH 저장 호퍼’를 점검하던 중 발생했다. 해당 노동자는 내부 점검 과정에서 시설이 무너지며 변을 당한 것으로 전해졌다.

이 시설은 석탄재가 막힐 경우 내부 진입 작업이 필요하지만, 붕괴와 질식 위험이 동시에 존재하는 고위험 작업으로 분류된다. 특히 밀폐공간 작업 시에는 반드시 안전수칙과 보호조치가 요구된다.

그럼에도 해당 노동자는 혼자 작업에 투입된 것으로 확인됐다. 대책위는 “명백한 안전수칙 위반”이라고 지적했다.

문제는 이런 사고가 반복되고 있다는 점이다.

대책위는 “2018년 고 김용균 사망 이후 산재 예방의 최소 원칙으로 ‘2인 1조 작업’이 제시됐지만, 지난해 6월에 이어 이번 사고에서도 지켜지지 않았다”며 “같은 방식의 죽음이 반복되고 있다”고 비판했다.

한전KPS의 대응을 두고도 논란이 커지고 있다.

회사 측은 이번 사고와 관련해 “인도 법인이어서 국내 산업안전보건법 적용 여부가 불분명하다”는 입장을 밝힌 것으로 전해졌다.

이에 대해 대책위는 “사고 원인 규명과 재발방지 대책보다 법 적용 여부를 먼저 언급하는 것은 책임 회피”라며 “공공기관이라면 해외 사업장에도 동일한 안전 기준을 적용하는 것이 상식”이라고 비판했다.

대책위는 ▷한전KPS 사장 해임 ▷중대재해처벌법에 따른 처벌 ▷산업안전보건 체계 전면 점검 등을 요구했다.

또 “이미 발전산업 고용·안전 협의체를 통해 재발방지 대책이 합의된 만큼, 이제는 이를 현장에서 실행해야 할 단계”라며 정부와 기업의 책임 있는 조치를 촉구했다.