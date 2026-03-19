도쿄 ‘월드 스마트 에너지 위크 2026’ 참가 亞 최대 신재생 에너지 전시회 韓·日서 ‘모노파일 공급사’ 입지 강화 방침 ‘전략적 거점’ 울산공장, 6월 준공 후 가동

[헤럴드경제=고은결 기자] GS엔텍은 지난 17일부터 일본 도쿄에서 열린 신재생에너지 전시회 ‘월드 스마트 에너지 위크(World Smart Energy Week) 2026’에 참가했다고 19일 밝혔다.

이번 전시회는 아시아 최대 규모의 신재생 에너지 전시회로, 전 세계 67개국에서 약 1600개 기업이 참가했다.

GS엔텍은 해상풍력 하부구조물의 영광낙월 프로젝트 실제 설치 영상과 모노파일 정밀 모형을 전시했으며, 세계 1위인 네덜란드 Sif사와의 협업 공정 영상을 공개했다.

허철홍 GS엔텍 대표는 전시회에서 “에너지 전환이 가속화될수록 시장이 요구하는 것은 검증된 기술과 신뢰할 수 있는 공급망”이라며 “GS엔텍은 세계 최고 수준의 모노파일 기술력과 영광낙월 프로젝트의 성공 경험을 바탕으로, 한국을 넘어 일본 해상풍력 시장에서도 독보적인 파트너가 되겠다”고 말했다.

GS엔텍은 일본 해상풍력 시장의 핵심 사업주인 일본 주요 상사들과 긴밀한 면담을 진행하며 구체적인 프로젝트 공급 방안을 논의했다. 현장을 찾은 관계자들은 GS엔텍이 도입한 네덜란드 Sif사의 최첨단 자동화 설비와 15메가와트(MW)급 초대형 모노파일제작 역량에 관심을 보였다.

특히 이혁 주일 한국 대사도 부스를 찾아 둘러본 뒤 “우리 기업들이 일본 해상풍력 시장에서 상호 협력을 강화하며 선전해 주길 바란다”며 한국 기업 간 시너지와 성공적인 시장 안착을 당부했다.

GS엔텍은 전시회에서 확인한 업계의 관심과 고객사와의 협력 논의를 기반으로 울산 용잠공장의 성공적인 가동과 함께 한국·일본 해상풍력 시장에서 핵심 모노파일 공급사로서의 입지를 더 굳힌다는 방침이다.

해상풍력 업계에 따르면 한국과 일본의 해상풍력 시장은 탄소중립 정책에 힘입어 2030년까지 합계 약 20.5GW(한국 10.5GW, 일본 10GW) 규모로 성장할 것으로 전망된다. GS엔텍의 전략적 거점인 울산 용잠공장은 약 3000억원을 투입했으며 현재 세계 1위인 네덜란드 시프(Sif)사와 전략적 파트너십을 체결하고 독보적인 모노파일 기술을 적용한 생산 공장으로의 전환 작업이 막바지 단계다.

6월 준공 후 연내 본격 가동되면 연간 15만톤 규모의 모노파일을 공급할 수 있는 생산 능력을 갖추게 된다. 울산 공장은 지리적으로 일본의 주요 해상풍력 프로젝트 현장과 가짜워 운송 비용 절감 및 납기 준수 측면에서 유리하다. 이미 영광, 낙월 프로젝트에서 64기의 모노파일을 성공적으로 납품한 실적을 보유했다.