[헤럴드경제=함영훈 기자] 문화체육관광부와 한국관광협회중앙회는 19~22일 코엑스 마곡 전시장과 마곡광장에서 ‘2026 내 나라 여행박람회’를 개최한다.

올해로 23회를 맞이한 ‘내 나라 여행박람회’는 전국 각 지역의 관광자원을 소개하고 국내 여행에 대한 관심을 높이기 위해 마련한 국내 대표 여행박람회이다.

올해는 ‘일상을 넘는 여행, 지역에 남는 여행’을 주제로 국민들이 일상에서 편리하게 여행을 떠나고, 국내 여행 수요를 지역으로 분산해 지역 상생에 기여하는 행사로 추진한다. 지자체, 관광 관련 기관･업 등 160개 기관이 부스 385개를 운영해 다양한 국내 여행 정보를 제공하고 다채로운 행사를 선보인다.

특히 개막식에서는 ‘흑백요리사2’, ‘공양간의 셰프들’에 출연해 사찰음식의 매력을 전 세계에 알린 대한민국 1호 사찰음식 명장 선재 스님이 사찰음식 강연과 조리, 사전 응모자 100명을 대상으로 한 시식 등, 사찰음식 시연회를 진행한다.

전시장에서는 전국 각 지역의 관광자원을 소개하는 홍보관과 함께 지역 특색을 살린 관광 콘텐츠와 여행상품을 만나볼 수 있다. 지역 고유의 자연과 문화, 생활을 경험할 수 있는 지역 관광과 체류·체험형 관광 콘텐츠를 중심으로 구성해 지역관광의 새로운 가능성을 소개한다. 미식 관광, 야간 관광, 지역여행, 섬·해양 관광 등 다양한 주제 전시관을 통해 국내 여행의 새로운 흐름과 지역관광의 매력을 알린다.

야외 마곡광장에서는 지역 소상공인과 지역 브랜드가 참여하는 ‘내 나라 로컬 맛켓’과 ‘내 나라 프리마켓’을 운영해 지역 먹거리와 특산물, 다양한 체험행사를 선보인다. 이를 통해 국내 여행과 지역 경제를 연결하는 지역 상생 모델을 소개하고 지역 소상공인과의 협력 기반을 확대한다.

박람회 방문이 실제 지역 방문과 여행 소비로 이어질 수 있는 관광 생태계 구축에도 힘쓴다. ‘지역균형발전 콘퍼런스’를 통해 지자체와 관광업계가 함께 지역관광의 방향을 논의하고 새로운 관광상품 발굴과 지역관광 활성화 방안을 모색한다. 국내 섬과 해양 관광의 매력을 소개하는 ‘섬 기획관’도 운영해 섬 관광과 해양 관광 자원의 가능성을 알리고, 지역의 자연 자원을 활용한 새로운 관광 콘텐츠와 지역여행 활성화 방안을 제시한다. 아울러 ‘웰니스 치유·해양·열린 관광 공모 설명회’ 등을 통해 지자체와 관광업계가 참여하는 관광사업 정보를 공유하고 지역여행 콘텐츠 발굴을 지원해 박람회에서 얻은 여행 정보와 경험이 실제 지역 방문으로 이어질 수 있도록 뒷받침한다.