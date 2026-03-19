기름값 상승세 속 연료첨가제 수요 확대 연비 상승 효과 및 출력 향상 효과

[헤럴드경제=서재근 기자] 고유가 기조가 장기화되면서 자동차 업계에서는 유류비 절감을 위한 실질적인 대안으로 연료첨가제를 찾는 소비자가 늘고 있다.

19일 업계에 따르면 국내 1위 자동차용품 전문 기업 불스원의 대표 연료첨가제 ‘불스원샷 시그니처 딥클린’은 기존 제품(시그니처) 대비 1.5배 강화된 세정 성분을 바탕으로 엔진 내부를 보다 강력하게 관리해 탁월한 연비 개선 효과를 제공하는 제품으로 주목받고 있다.

불스원 관계자는 “불스원샷은 연비 7.7% 개선 효과가 검증됐다”며 “최근 상승한 유가를 반영할 경우 1병 사용 시 약 7만원가량의 유류비 절감 효과 가 있는 것으로 나타났다”고 설명했다.

불스원샷 시그니처 딥클린은 연비 향상뿐 아니라 엔진 보호와 성능 회복에도 도움을 주는 것이 특징이다. 엔진 내부의 오염을 줄여 출력 향상을 돕고, 소음 감소에도 긍정적인 효과를 기대할 수 있다. 또한 연료탱크 내 발생할 수 있는 수분을 흡수하고 금속 표면의 부식을 방지해, 차량이 최상의 엔진 컨디션을 유지할 수 있도록 돕는다.

이와 더불어 불스원샷은 독일 기술검사협회(TÜV)로부터 인증 획득을 비롯해 미국 국제공인시험기관인 인터텍을 통해 성능 테스트를 거친 국내 유일의 연료첨가제다. 전 세계 6개국에서 총 129회 이상의 엄격한 시험을 거쳐 제품 효과를 검증받았으며, 이처럼 뛰어난 기술력을 바탕으로 국내 연료첨가제 시장에서 압도적인 점유율을 기록하며 시장을 선도하고 있다.

최영묵 불스원샷 브랜드매니저는 “최근 국제 유가 상승으로 운전자들의 유류비 부담이 어느 때보다 커지고 있다”며 “간편하게 주입하는 것만으로도 연비 개선 효과를 체감할 수 있는 불스원샷을 통해 보다 실질적인 연료비 절감 효과를 경험해 보시길 바란다”고 말했다.