남부권 미래 여는 초광역 협력체계 “부울경의 힘, 대한민국의 새로운 미래” 중앙정부 ‘5극3특 전략’에 선제 대응

[헤럴드경제(부산)=정형기 기자] 부산 울산 경남 3개 시도가 ‘부울경초광역경제동맹추진본부’ 출범식을 부산에서 개최하고 남부권의 새로운 미래를 여는 초광역 협력체계를 본격 가동했다.

18일 오후 3시 국민연금공단 부산지역본부에서 열린 출범식에는 박형준 부산광역시장, 김두겸 울산광역시장, 박일웅 경상남도 행정부지사가 참석해 부울경이 대한민국 성장의 새로운 엔진임을 선언하고, 단순한 행정결합을 넘어선 ‘하나된 부울경’의 결속을 확인했다.

추진본부는 급변하는 글로벌 환경 속에서 초광역 경제권 구축이 선택이 아닌 생존전략이라는 3개 시도지사의 의지를 반영해 조직을 강화했다. 기존 과 단위 조직을 3급 본부체계로 격상하고, 2개 전담부서를 신설해 정책 실행력을 높였다. 본부는 시·도 간 중복투자를 방지하고 조선·방산·반도체 등 핵심 산업의 공동 가치사슬을 구축하는 컨트롤타워 역할을 수행하게 된다.

부울경초광역경제동맹은 2023년 출범 후 산업, 인재, 문화관광 등 3대 분야 53여개 협력사업을 추진해 왔다. 특히, 핵심 1호 사업인 부산~양산~울산 광역철도 및 가덕도 신공항 철도 연결선의 예타 통과, 부울경 광역 환승요금 무료화 등 성과를 내고 있다.

부울경은 추진본부 출범을 계기로 정부의 ‘5극3특 균형성장전략’에 선제 대응하며, ‘동북아 8대 광역경제권 육성’으로 대한민국의 국가 성장엔진 위상을 확고히 하겠다는 각오다. 특히 ▷부울경 1시간 생활권 완성 ▷미래 신성장 산업 육성 ▷생활 밀착형 사업 등 실질적 성과 창출에 모든 역량을 집중할 계획이다.

박형준 부산시장은 “행정의 경계는 지도 위에만 있 뿐, 시·도민의 삶과 희망에는 경계가 없다”며, “연방제 버금가는 강력한 자치권과 재정분권 확립을 부울경이 스스로 결정하고 책임지는 실질적인 통합 모델을 질서 있게 완성해 나갈 것”이라고 말했다.

김두겸 울산시장은 “부울경 경제동맹은 초광역 교통망 확충, 에너지와 산업 분야 등에서 활발히 협력하며 동남권을 하나의 경제·생활권으로 연결해 왔다”며 “이제 추진단에서 추진본부로 승격된 만큼 지금까지의 성과를 바탕으로 대한민국 균형발전을 선도해 나가야 할 것”이라고 말했다.

박일웅 경남도 행정부지사는 “추진본부가 부울경 소통과 협력의 구심점 역할을 수행하길 기대한다”며 “부울경이 모범적인 초광역 협력 모델이 될 수 있도록 적극 협력하겠다”고 말했다.