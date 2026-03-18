보철제작·장착 효율성 개선…임상처치 선택폭 확대도

임플란트 기업 시지메드텍(대표 유현승)이 치과 임플란트 보철재 ‘우루덴트 SA’(사진)를 개발해 출시했다.

우루덴트 SA는 임플란트와 보철물(크라운)을 연결하는 중간 구조물인 어버트먼트를 기반으로 한 보철장치다. 나사로 보철물을 고정하는 나사 고정식의 어버트먼트를 적용해 보철제작, 장착 과정을 효율화하도록 설계됐다.

크라운과 어버트먼트를 고정할 때 시멘트와 스크류 고정 방식(SCRP)이 널리 사용돼 왔다. 이는 시멘트잔여물 관리나 유지관리에 불편함이 생긴다는 지적이 있었다.

우루덴트 SA는 이를 고려해 나사 고정식 보철을 적용할 수 있게 했다. 보철물을 나사식으로 장착할 수 있어 시멘트 사용을 최소화하고, 보철 유지관리의 편의성을 높인다고 회사 측은 설명했다.

이밖에 제품구조도 간순화해 베이스 어버트먼트 기반 설계를 적용해 보철 연결구조를 간소화했다. 부품 수를 줄여 보철 제작과정의 복잡성을 낮추고 임상과정에서 안정적인 장착이 가능하다고 덧붙였다.

유현승 시지메드텍 대표는 “임플란트와 디지털 보철기술을 결합한 제품계열을 확대해 글로벌 치과시장에서 경쟁력을 강화하겠다”고 했다.