사각사각한 식감 ‘크런치탭’…먹는 재미 더해 확장성 주목

코스맥스바이오가 겉은 바삭하고 속은 사각사각한 식감의 건강기능식품 신제형을 개발했다. 신제형 ‘크런치탭’은 기존 츄어블 정제의 식감과 안정성을 크게 강화한 게 특징이다.

먹는 재미를 더한 제형으로, 일반 정제 대비 차별화된 섭취경험을 제공한다. 특히 간식 대체형 건기식에 적용하기 알맞다고 회사 측은 전했다.

기능성과 형태 유지 측면에서도 안정성을 크게 향상시켰다고 했다. 외부충격에 의해 쉽게 부서지거나 변색되지 않도록 설계됐다. 또 식품업계 전반에 걸친 ‘제로’ 식품 유행을 반영해 당류부담을 줄이면서도 바삭한 식감을 그대로 살릴 수 있는 슈가프리 코팅도 제공한다고 덧붙였다.

다양한 성분에 유연하게 적용할 수 있는 확장성도 주목할 만하다. 비타민, 마그네슘, 칼슘, 아연 등 필수 영양성분부터 L-도파, 멜라토닌과 같은 멘털케어 소재나 콜라겐, 글루타치온 등을 적용한 피부관리 제품으로도 제조할 수 있게 한다.

이밖에 소비자의 오감을 만족시킬 다양한 맛과 색상 설계도 강점이다. 소다, 복숭아, 망고, 파인애플 등 다양한 맛을 적용할 수 있다고 한다. 맛에 따라 색상 역시 다채로운 선택지를 마련했다.

코스맥스바이오 관계자는 “크런치탭은 정제 섭취에 부담을 느끼거나 간편한 건강관리를 선호하는 이들을 겨냥한 제형이다. 크런치탭에 적용 가능한 원료와 기능성을 지속적으로 확대하할 것”이라고 했다.