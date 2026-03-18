회사 “세계 최초 사례…국제 학술지 게재”

화장품 연구개발·생산 기업 코스메카코리아가 ‘물-물 이멀션’ 기반 자외선 차단제를 세계 처음 개발했다.

현재 자외선 차단제는 물과 오일을 혼합한 유화 방식으로 제조된다. 오일과 계면활성제 사용에 따른 환경적 영향과 함께 번들거림, 끈적임, 눈시림 등의 문제가 제기돼 왔다. 코스메카와 서울과학기술대 연구팀은 ‘W/W(Water-in-Water) 이멀션’ 구조를 자외선 차단제형에 적용했다. 특정조건에서 서로 다른 2종류의 수용성 고분자가 물속에서 분리된 상(Phase)을 형성하는 수계 2상시스템이 활용됐다.

양측은 이로써 완전 수계 자외선 차단제형 기술의 과학적 원리를 규명했다. 연구 결과는 화학공학 분야 국제학술지 ‘케미컬 엔지니어링저널(Chemical Engineering Journal, IF: 13.2)’에 게재됐다.

코스메카는 “오일을 사용하지 않으면서도 제형의 안정성과 자외선 차단성능을 확보해준다. 피부에 도포된 뒤 수분이 증발하는 과정에서 촘촘한 그물구조의 필름이 형성되고, 자외선 차단성분이 피부표면에 균일하게 분포하는 사실이 확인됐다”고 했다.

이번 연구는 자외선 차단성능이 단순히 원료의 종류나 함량뿐 아니라 제형 내 성분이 배열되고 고정되는 구조적 특성에 따라 달라질 수 있음을 입증했다. 차세대 선케어 제형 개발의 새 방향을 제시했다는 평가다. 해당 연구는 생물학연구정보센터(BRIC)에서 ‘한국을 빛내는 사람들(한빛사)’로도 선정됐다.