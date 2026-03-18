특별법 통과 후속조치로 설립위 출범 6월 시행 맞춰 공사 출범 추진…대미 투자·공급망 협력 전담

[헤럴드경제=김용훈 기자] 한미 간 전략적 산업 협력을 뒷받침할 ‘한미전략투자공사’ 설립 작업이 본격화됐다. 정부는 특별법 시행 시점에 맞춰 공사를 출범시키고, 대미 전략투자 기금 조성과 운용을 전담하는 컨트롤타워로 육성한다는 계획이다.

정부는 18일 ‘한미전략투자공사 설립위원회’를 출범시키고 제1차 회의를 개최했다고 밝혔다. 이번 위원회는 공사 설립을 위한 정관 마련과 조직·인력 구성 등 실무 작업을 총괄하는 역할을 맡는다.

이번 조치는 앞서 국회를 통과한 ‘대한민국과 미합중국 간 전략적투자의 운영 및 관리를 위한 특별법’의 후속 조치다. 해당 법은 한미 간 전략적 산업 분야 투자 협력을 제도적으로 뒷받침하기 위한 것으로, 공사는 향후 한미전략투자기금의 조성·관리·운용을 전담하게 된다.

설립위원회는 이형일 재정경제부 제1차관을 위원장으로 하고, 관계부처 고위공무원과 금융·산업계 민간 전문가 등 총 7명으로 구성됐다. 정부 측에서는 재정경제부와 산업통상부가 참여하고, 민간에서는 금융투자협회, 전국은행연합회, 한국경제연구원, 한국조선해양플랜트협회 관계자가 포함됐다.

이형일 차관은 “특별법 시행(6월 18일)에 맞춰 공사가 차질 없이 출범할 수 있도록 준비를 철저히 하겠다”며 “대미 전략적 투자가 첨단기술 협력 강화와 공급망 안정 등 경제·안보 이익으로 이어질 수 있도록 전문성과 관리 역량을 갖춘 조직으로 설계하겠다”고 밝혔다.

정부는 향후 공사를 중심으로 반도체·배터리·첨단 제조 등 전략 산업 분야에서의 대미 투자 확대를 체계적으로 지원하고, 민간 투자와 연계한 정책금융 기능도 강화할 방침이다. 특히 미·중 기술 경쟁 심화와 글로벌 공급망 재편 속에서 대외 투자 전략을 총괄하는 전담 기구로서 역할이 커질 전망이다.