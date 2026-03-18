35년 넘게 광화문 네거리를 지켜온 교보생명 광화문글판이 방탄소년단(BTS)과 손잡고 전 세계에 희망과 격려의 메시지를 전한다. 교보생명은 빅히트 뮤직과 협업해 서울 광화문 교보생명 본사 사옥 외벽에 시민들의 도전과 노력을 응원하는 초대형 래핑(사진)을 선보였다고 17일 밝혔다.

이번 래핑은 가로 90m·세로 21m·총면적 1890㎡에 달하는 규모로 ▷나에게서 시작한 이야기가 온 세상을 울릴 때까지 ▷Born in Korea, Play for the World 등의 문구를 담았다. 세계를 무대로 자신만의 이야기를 써 내려간 BTS처럼 모든 시민이 도전하고 노력해 잠재력을 꽃 피우자는 희망의 메시지다.

디자인은 태극기 사괘인 건곤감리에서 형태를 따왔다. BTS 새 앨범의 디자인 요소를 서체와 색상에 반영하고, 전통 민화를 현대 감각으로 재해석한 광화문글판 봄편과 어우러져 광화문 네거리에 한국적 아름다움을 더한다.

교보생명 광화문글판과 BTS의 만남은 이번이 세 번째다.

박성준 기자